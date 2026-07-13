Haddad, França, Marina e Tebet fazem primeira investida eleitoral na região

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) faz a primeira investida de pré-campanha às eleições deste ano na região nesta semana.

Haddad desembarca por aqui acompanhado do vice na chapa, Márcio França (PSB), mais as duas postulantes ao Senado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

Segundo o Diário apurou, o quarteto vai passar pelas maiores cidades da região, começando na quinta-feira, 16, por Fernandópolis, Votuporanga e Jales. Na sexta-feira, 17, a caravana do petista e companhia chega a Catanduva, e encerra os “trabalhos” em Rio Preto.

A pré-agenda para Rio Preto, que ainda não é definitiva, inclui visita ao Hospital de Base, seguida de entrevista coletiva à imprensa.

Por fim, partidos de esquerda e movimentos sociais alinhados à candidatura do petista planejam uma grande mobilização no Centro Cultural Vasco, na Boa Vista.