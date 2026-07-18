Haddad critica Coronel e defende debate sobre pacto federativo
Pré-candidato ao governo de São Paulo encerrou em Rio Preto, na sexta-feira, 17, uma maratona por cinco cidades da região iniciada na quinta, 16: comitiva do petista na região incluiu Márcio França, Simone Tebet e Marina Silva
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 17/07/2026 às 21:25Atualizado em 17/07/2026 às 22:01
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