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Haddad critica Coronel e defende debate sobre pacto federativo

Pré-candidato ao governo de São Paulo encerrou em Rio Preto, na sexta-feira, 17, uma maratona por cinco cidades da região iniciada na quinta, 16: comitiva do petista na região incluiu Márcio França, Simone Tebet e Marina Silva

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 17/07/2026 às 21:25Atualizado em 17/07/2026 às 22:01
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Fernando Haddad, ao lado de Márcio França, durante entrevista concedida à imprensa pouco antes de visitar o Hospital de Base (Thomaz Vita Neto 17/7/2026)
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Fernando Haddad, ao lado de Márcio França, durante entrevista concedida à imprensa pouco antes de visitar o Hospital de Base (Thomaz Vita Neto 17/7/2026)
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Pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), que cumpriu agenda em Rio Preto nesta sexta-feira, 17, criticou o prefeito Coronel Fábio Cândido (PL), eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. E afirmou que a cidade vive uma situação “precária”.Em entrevista coletiva à imprensa, pouco antes de visitar o Hospital de Base, Haddad

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