Guarda Municipal terá carabinas, espingardas calibre 12 e fuzis
Concorrência do governo do Coronel Fábio Candido prevê aquisição de 20 novas armas para a corporação; atualmente, guardas municipais utilizam pistolas semiautomáticas e governo fala em "ampliar a capacidade operacional da corporação"
por Vinícius Marques
Publicado em 14/08/2026 às 21:37Atualizado em 14/08/2026 às 21:39
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