Guarda Municipal terá carabinas, espingardas calibre 12 e fuzis

Concorrência do governo do Coronel Fábio Candido prevê aquisição de 20 novas armas para a corporação; atualmente, guardas municipais utilizam pistolas semiautomáticas e governo fala em "ampliar a capacidade operacional da corporação"

por Vinícius Marques
Publicado em 14/08/2026 às 21:37Atualizado em 14/08/2026 às 21:39
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Viaturas da Guarda Municipal; corporação tem cerca de 200 agentes em atividade atualmente (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto )
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Viaturas da Guarda Municipal; corporação tem cerca de 200 agentes em atividade atualmente (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto )
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A Prefeitura de Rio Preto abriu licitação para compra de armas de fogo longas que serão utilizadas por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).A concorrência disparada pelo governo do Coronel Fábio Candido (PL) afirma que a contratação tem por finalidade promover o fortalecimento da capacidade operacional da GCM “para emprego em atividades de polic

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