Gravação mostra juiz sugerindo venda do Banco Santos ao Master
Paulo Furtado de Oliveira Filho, juiz da falência do Banco Santos há uma década, sugeriu em gravação fazer ‘acordão’ em ações contra herdeiros; procurado, ele afirmou não ter conhecimento de gravação e que tratou as partes de maneira igual
por Agência Estado
Publicado em 12/08/2026 às 22:51Atualizado em 12/08/2026 às 22:52
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