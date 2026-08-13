Gravação mostra juiz sugerindo venda do Banco Santos ao Master

Paulo Furtado de Oliveira Filho, juiz da falência do Banco Santos há uma década, sugeriu em gravação fazer ‘acordão’ em ações contra herdeiros; procurado, ele afirmou não ter conhecimento de gravação e que tratou as partes de maneira igual

por Agência Estado
Publicado em 12/08/2026 às 22:51Atualizado em 12/08/2026 às 22:52
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Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, que morreu em 2024 (Reprodução/Redes Sociais)
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Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, que morreu em 2024 (Reprodução/Redes Sociais)
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O juiz da 2.ª Vara de Falências de São Paulo, Paulo Furtado de Oliveira Filho, sugeriu aos filhos do falecido banqueiro Edemar Cid Ferreira, ex-controlador do Banco Santos, a venda de suas participações na instituição financeira ao Banco Master. O magistrado ainda criticou a defesa da família e sugeriu contratação de nomes indicados por ele. E menc

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