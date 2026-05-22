'Foi tudo em espécie, dinheiro vivo', diz um dos proprietários de sítio comprado pelo Coronel

O irmão da proprietária do sítio que foi vendido para o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), afirmou que o imóvel, de 36 mil metros quadrados, teria sido vendido por R$ 600 mil, e não R$ 200 mil. A declaração foi feita por José Luís Pessina Filho, junto com a mulher, Fernanda Tatiane de Souza Rodrigues Pessina, à Câmara de Rio Preto no dia 1º de abril, em reunião gravada com três vereadores da oposição.

Pedido de investigação foi encaminhado ao Ministério Público pelos vereadores João Paulo Rillo (PT), Alexandre Montenegro (PL), Renato Pupo (Avante) e Pedro Roberto (Republicanos). O MP determinou a abertura de inquérito na Delegacia Seccional de Rio Preto.

Pessina Filho afirmou que o pagamento foi em dinheiro vivo por um corretor de nome Pierre. A venda ocorreu em junho do ano passado. No vídeo, Pessina Filho fala sobre como foi a negociação com o corretor, direto com sua irmã. “O negócio foi pago em cartório. Foi tudo em espécie, dinheiro vivo. Ao todo, foram R$ 600 mil”, afirmou. Ele foi questionado sobre a negociação por Rillo, Pupo e Montenegro na reunião na Câmara.

Polícia

A assessoria da Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou a abertura das investigações. "O caso é investigado por meio de inquérito policial na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. A autoridade policial recebeu a requisição do Ministério Público nesta quinta-feira (21), e iniciará as diligências visando o esclarecimento de todos os fatos", afirma a nota.

Prefeito

A reportagem pediu posicionamento à assessoria do prefeito sobre a declaração de Pessina Filho e aguarda retorno.

Em nota divulgada na quinta, 21, o prefeito nega irregularidades na aquisição de imóveis. A assessoria do Coronel afirmou que “todos os bens encontram-se devidamente declarados aos órgãos competentes e são compatíveis com sua renda acumulada ao longo da carreira como Coronel da reserva da Polícia Militar, bem como com os subsídios recebidos no exercício do cargo de prefeito municipal.”

Leia a nota do prefeito na íntegra



"O prefeito Coronel Fábio Candido reafirma que mantém absoluta tranquilidade em relação aos fatos apurados, por ter plena convicção da legalidade de sua conduta e da regularidade de seu patrimônio.

Todos os bens encontram-se devidamente declarados aos órgãos competentes e são compatíveis com sua renda acumulada ao longo da carreira como Coronel da reserva da Polícia Militar, bem como com os subsídios recebidos no exercício do cargo de prefeito municipal.

É importante esclarecer ainda que não existe acusação formal, denúncia ou qualquer conclusão acerca da prática de ilegalidade. O que houve foi a instauração de apuração preliminar para análise de informações e documentos recentemente apresentados ao Ministério Público.

O próprio Ministério Público reconheceu que o arquivamento inicial do procedimento ocorreu de forma correta diante dos elementos que existiam à época, tendo a reabertura ocorrido apenas em razão da apresentação posterior de fatos novos.

Por fim, o prefeito reafirma sua total disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, certo de que os fatos serão devidamente esclarecidos.