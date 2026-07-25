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Flávio emitiu notas para empresa que não existe no endereço informado

Senador emitiu R$ 1 milhão em notas, depois canceladas, para empresa registrada em prédio em São Caetano do Sul; sala é ocupada pela Contábil Corrêa, da qual o pré-candidato a presidente recebeu R$ 500 mil; procuradas, consultoria e pré-campanha de Flávio Bolsonaro não responderam

por Agência Estado
Publicado em 24/07/2026 às 21:46Atualizado em 24/07/2026 às 21:57
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Senador Flávio Bolsonaro: Copenhagen só existe no papel ( Divulgação/Senado Federal )
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Senador Flávio Bolsonaro: Copenhagen só existe no papel ( Divulgação/Senado Federal )
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A empresa de consultoria Copenhagen, para a qual o escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) emitiu R$ 1 milhão em notas fiscais canceladas, não funciona no endereço informado à Receita Federal, um centro comercial em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.O Estadão esteve no local na manhã desta sexta-feira, 24, e constatou que,

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