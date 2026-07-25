Flávio emitiu notas para empresa que não existe no endereço informado
Senador emitiu R$ 1 milhão em notas, depois canceladas, para empresa registrada em prédio em São Caetano do Sul; sala é ocupada pela Contábil Corrêa, da qual o pré-candidato a presidente recebeu R$ 500 mil; procuradas, consultoria e pré-campanha de Flávio Bolsonaro não responderam
por Agência Estado
Publicado em 24/07/2026 às 21:46Atualizado em 24/07/2026 às 21:57
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