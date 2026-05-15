‘Fui levado a erro’, diz presidente do Conselho de Saúde sobre aprovação de convênio com hospital de Casa Branca

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Araújo, prestou depoimento na condição de testemunha nesta sexta-feira, 15, na CPI da Câmara que investiga convênio de R$ 11,9 milhões entre a Prefeitura de Rio e a Santa Casa de Casa Branca.

A comissão é presidida pelo vereador Renato Pupo (Avante), tendo como relator Abner Tofanelli (PSB) e como membro Bruno Moura (PL).

Questionado sobre votação do convênio no conselho, o que ocorreu no dia 14 de abril, três dias antes da assinatura do contrato, Fernando Araújo disse que o colegiado votou o plano de trabalho apresentado.

Segundo ele, o plano de trabalho previa mutirão de exames que atendiam necessidade do município. Ele afirmou que o pedido de inclusão na pauta que passou de informe para votação em urgência foi feito pela Secretaria de Saúde.

O convênio foi anulado pela Prefeitura no dia 4 de maio. "Ao conselho, cabe aprovar o mérito, ao gestor cabe implementar isso da forma como ele puder, dentro da legalidade. Se cometer alguma ilegalidade, ele vai ser chamado às falas pela Câmara, como foi feito muito adequadamente aqui, mas pelo tribunal de contas," afirmou.

Fernando Araújo disse que o conselho foi levado a erro porque o plano de trabalho previa que o pagamento iria ocorrer após realização de exames.