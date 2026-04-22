Ex-secretário estadual de Esportes diz que implementou 'mecanismo rigoroso de inventário'

O ex-secretário estadual de Esportes Aildo Rodrigues afirma que, durante sua gestão na pasta, de 2019 a março de 2022, quando saiu para disputar a eleição, "implantou um mecanismo rigoroso de inventário, recebimento e distribuição dos materiais esportivos com a participação de dois servidores de carreira e um de livre indicação para supervisão."



Rodrigues encaminhou uma nota à reportagem na terça-feira referente a levantamento encaminhado pela Secretaria Estadual de Esportes, no final de março, que não localizou a destinação de materiais esportivos de R$ 23 milhões. Relatório preliminar da comissão foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O teor do relatório foi divulgado pela Folha de S.Paulo.



A ex-secretária de Esportes Coronel Helena Reis, que deixou o governo para ser candidata a deputada estadual pelo PSD, afirmou em nota encaminhada à reportagem na segunda, 20, que “as inconsistências identificadas concentram-se, majoritariamente, no período de 2017 a 2022”. Ela encaminhou dados sobre empenhos registrados no período, e também de 2023 e 2024. Coronel Helena afirmou, ainda, que despesas da pasta em 2024 foram aprovadas pelo TCE. “Importante destacar que praticamente a totalidade dos materiais adquiridos na atual gestão (2023 e 2024) foi devidamente rastreada”. Coronel Helena deixou a secretaria em março para ser pré-candidata a deputada estadual. Ela tomou posse em 2023, nomeada por Tarcísio de Freitas (Republicanos). Atualmente, a pasta é comandada por Cláudia Carletto. Embora a ex-secretária não tenha citado nomes, o ex-titular da pasta encaminhou nota à reportagem.



Rodrigues, que foi nomeado para o cargo na gestão do ex-governador João Doria e em 2022 foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos, afirmou que “a gestão teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).”

“Importante mencionar que, em razão da pandemia de Covid-19, no período entre 2020 e 2021, não houve sequer distribuição de materiais esportivos, dado que todas as atividades estavam suspensas. Aildo Rodrigues não pode responder pelo período de março a dezembro de 2022, cuja gestão estava a cargo de outro secretário, e lamenta que a ex-secretária não tenha conseguido, em três anos e três meses, aprimorar este mecanismo de controle", diz a nota.