Estado prevê R$ 2,5 bi para obras de saneamento em 23 cidades da região
Os valores estão previstos no Programa Universaliza SP, de concessão de obras de abastecimento de água e tratamento de esgoto até 2060. No total, segundo o Estado, R$ 29 bilhões devem ser investidos em 145 cidades; municípios como Rio Preto decidiram não participar do programa
por Francela Pinheiro
Publicação em 10/05/2026
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