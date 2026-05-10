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Estado prevê R$ 2,5 bi para obras de saneamento em 23 cidades da região

Os valores estão previstos no Programa Universaliza SP, de concessão de obras de abastecimento de água e tratamento de esgoto até 2060. No total, segundo o Estado, R$ 29 bilhões devem ser investidos em 145 cidades; municípios como Rio Preto decidiram não participar do programa

por Francela Pinheiro
Publicação em 10/05/2026
Total de investimentos na região de Rio Preto (Editoria de Arte)
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Total de investimentos na região de Rio Preto (Editoria de Arte)
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O programa Universaliza SP, anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prevê investimentos na ordem de R$ 2,5 bilhões em obras de abastecimento de água e tratamento de esgoto em 23 municípios da região de Rio Preto até 2060. A iniciativa projeta obras e serviços dentro de um modelo de concessão regionalizada para, s

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