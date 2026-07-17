Empro demite por justa causa dois servidores denunciados por ataque hacker

A Empresa Municipal de Processamento de Dados (Empro) de Rio Preto demitiu, por justa causa, dois servidores réus em ação penal pelo suposto ataque hacker aos sistemas da Prefeitura. A decisão publicada no Diário Oficial do Município consta a decisão final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o caso.

Pela decisão assinada na quinta-feira, 16, pelo diretor-presidente da Empro, Marco Antonio da Silva Rodrigues, os servidores Fernando Peres Pinheiro e Felipe Ponchio Garcia foram demitidos por justa causa.

A demissão ocorre após a Justiça de Rio Preto receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os servidores pelos crimes de associação criminosa, invasão qualificada de dispositivo informático e inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública.

Na mesma decisão, a Justiça determinou a citação dos acusados para apresentação de defesa e acatou o pedido do Ministério Público para bloqueios financeiros, restrição de veículos e indisponibilidade de bens, diante dos indícios de prejuízos.

O Diário tenta contato com a defesa dos servidores. Mais informações em breve.