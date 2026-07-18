Empro demite dois servidores réus em ação penal por ataque hacker
A portaria com as demissões por justa causa foi publicada no Diário Oficial do Município e é resultado de apuração interna instaurada depois da invasão cibernética; a Empro afirma que as demissões estão relacionadas a uma série de outras irregularidades
por Francela Pinheiro
Publicado em 17/07/2026 às 21:26Atualizado em 17/07/2026 às 21:56
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