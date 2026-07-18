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Empro demite dois servidores réus em ação penal por ataque hacker

A portaria com as demissões por justa causa foi publicada no Diário Oficial do Município e é resultado de apuração interna instaurada depois da invasão cibernética; a Empro afirma que as demissões estão relacionadas a uma série de outras irregularidades

por Francela Pinheiro
Publicado em 17/07/2026 às 21:26Atualizado em 17/07/2026 às 21:56
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Equipe da Polícia Científica avalia equipamentos após ataque hacker (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
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Equipe da Polícia Científica avalia equipamentos após ataque hacker (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
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A Empresa Pública de Tecnologia e Informação de Rio Preto (Empro) demitiu por justa causa dois funcionários concursados da empresa, que se tornaram réus em ação penal pelo suposto ataque hacker aos sistemas da Prefeitura. A portaria publicada no diário oficial do município desta sexta-feira, 17, afirma que a conclusão pelas demissões está em relató

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