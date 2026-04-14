Em sessão sem Kizumba, grupo propõe CPI sobre estacionamento na Cidade da Criança

O vereador Klebinho Kizumba (PL) não apareceu na sessão desta terça-feira, 14, na Câmara de Rio Preto. Vereadores de oposição propuseram abertura de CPI sobre o caso, que já foi encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara.

O requerimento foi apresentado pelo vereador Renato Pupo (Avante) na tribuna e protocolado nesta terça-feira na Câmara. Segundo ele, já assinaram João Paulo Rillo (PT), Alexandre Montenegro (PL) e Pedro Roberto (Republicanos).

Kizumba foi exonerado do cargo de secretário de Esportes na sexta, 10, em meio à polêmica sobre o uso de uma área pública na Cidade da Criança como estacionamento para o o show da banda Guns N' Roses no Recinto de Exposições, na terça, 7.

Kizumba está internado e deve passar por um procedimento para retirada de uma pedra na vesícula ainda nesta terça-feira.

Ele autorizou o uso da área como estacionamento e os recursos deveriam ir para uma entidade com sede em Guaraci. Comprovante de pagamento por Pix de R$ 100 foi para conta do secretário de Finanças e Orçamento da Câmara, José Luís Pereira. Ele também foi exonerado na sexta.