Em ‘blitz’ no Centro, secretária chama jovens de assaltantes e xinga morador de rua

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cláudia Bassitt postou vídeo nas redes sociais feito por ela na região central de Rio Preto, no qual xinga pessoas nas calçadas e faz acusações preconceituosas

por Joseane Teixeira
Publicado em 12/08/2026 às 22:50Atualizado em 12/08/2026 às 22:57
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Imagens congeladas do vídeo de Cláudia Bassitt: ciclistas, moradores de rua e sinal vermelho desrespeitado por ela (Fotos: Reprodução/Vídeo)
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Imagens congeladas do vídeo de Cláudia Bassitt: ciclistas, moradores de rua e sinal vermelho desrespeitado por ela (Fotos: Reprodução/Vídeo)
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“Esses daí não têm cara de assaltante?”. “Aqui saiu os traveco ó”. “Aqui o traficante, filho da p…"Os comentários acima foram extraídos de um vídeo de 24 minutos, gravado pela recém-empossada secretária de Desenvolvimento Econômico Cláudia Bassitt, e publicado em seu perfil pessoal no Instagram no dia 7 de agosto.A intenção do conteúdo, segundo nar

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