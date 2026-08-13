Em ‘blitz’ no Centro, secretária chama jovens de assaltantes e xinga morador de rua
Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cláudia Bassitt postou vídeo nas redes sociais feito por ela na região central de Rio Preto, no qual xinga pessoas nas calçadas e faz acusações preconceituosas
por Joseane Teixeira
Publicado em 12/08/2026 às 22:50Atualizado em 12/08/2026 às 22:57
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