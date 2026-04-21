Donald Trump estende cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu nesta terça-feira, 21, o prazo do cessar fogo contra o Irã. O presidente americano afirmou que a suspensão dos ataques vale até que as negociações sejam concluídas. A decisão foi comunicada em seu perfil na rede social Truth Social. O prazo inicial do cessar-fogo vigorava até a noite desta quarta-feira, 22.

“Tendo em conta que o Governo do Irã se encontra gravemente dividido — o que, aliás, não constitui surpresa — e a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender o nosso ataque ao Irã até que os seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada”, disse Trump.

“Portanto, instruí nossas Forças Armadas a continuar o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permanecerem prontas e preparadas, e, consequentemente, prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra”, completou.

Mais cedo, a viagem do vice-presidente dos Estados Unidos JD Vance a Islamabad, onde acontecem as negociações, foi suspensa. Esperava-se que ele pressionasse por um acordo nucletar que Teerã resiste em aceitar.