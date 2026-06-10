Documentos mostram como Vorcaro enviou R$ 61 mi para ‘Dark Horse’
Documentos incluem planilha de pagamentos e comprovante bancário que apontam o repasse de ao menos US$ 10,6 milhões negociados por Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro e indicam que novos desembolsos ainda eram discutidos
por Agência Estado
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
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