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Documentos mostram como Vorcaro enviou R$ 61 mi para ‘Dark Horse’

Documentos incluem planilha de pagamentos e comprovante bancário que apontam o repasse de ao menos US$ 10,6 milhões negociados por Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro e indicam que novos desembolsos ainda eram discutidos

por Agência Estado
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
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Flávio Bolsonaro: senador e candidato a presidente da República, pediu recursos a Vorcaro para produzir filme sobre o pai (Divulgação)
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Flávio Bolsonaro: senador e candidato a presidente da República, pediu recursos a Vorcaro para produzir filme sobre o pai (Divulgação)
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 Novos documentos revelados pelo site The Intercept, incluindo uma planilha de pagamentos e um comprovante de transferência internacional, detalham, segundo a publicação, parte do caminho percorrido por recursos destinados ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e indicam que ao menos US

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