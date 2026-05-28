Deputados da região de Rio Preto votam a favor do fim da escala 6x1

Os três deputados federais da região de Rio Preto - Fausto Pinato (União Brasil), Luiz Carlos Motta (PL) e Paulo Bilynskyj (PL) - votaram a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas e acaba com a escala 6x1.

No primeiro turno, o texto foi aprovado por 472 a 22 - precisava de pelo menos 308 votos para passar. Motta e Bilynskyj votaram a favor. Pinato, por sua vez, votou contra, afirmando acreditar que o projeto precisava de mais discussão sobre o impacto em vários segmentos.

No segundo turno, foram 461 votos a 19. Nessa ocasião, os três representantes da região na Câmara votaram a favor.

Agora, o texto segue para o Senado, onde precisa de no mínimo 49 votos, também em dois turnos.

Nota

Paulo Bilynskyj

"A orientação do PL e da oposição foi a favor, vamos trabalhar o texto no Senado para trazer mais flexibilidade na jornada de trabalho."

Nota Luiz Carlos Motta

"Votei a favor porque entendo que esse é um debate importante e necessário para milhões de trabalhadores brasileiros, especialmente os comerciários, classe que represento na Câmara, e que convive há muitos anos com jornadas desgastantes e pouco tempo de descanso e convivência familiar. Meu voto foi no sentido de permitir que essa discussão avance para o Senado com responsabilidade, diálogo e equilíbrio, ouvindo trabalhadores, empresas e todos os setores envolvidos. Sempre busquei defender que a modernização das relações de trabalho precisassem acompanhar a realidade atual, buscando melhores condições de vida para quem trabalha diariamente, sem deixar de considerar a importância da atividade econômica do país e da geração de empregos".

Nota Fausto Pinato

"No primeiro turno de votação da PEC que trata do fim da escala 6x1, manifestei meu voto contrário ao texto apresentado naquele momento por entender que uma mudança de tamanha relevância para as relações de trabalho no Brasil exige maior debate, estudos técnicos mais aprofundados e ampla construção com os diversos setores da sociedade.

Minha preocupação sempre esteve voltada à necessidade de garantir segurança jurídica, previsibilidade econômica e proteção aos empregos. Defendi que fossem apresentados dados mais consistentes sobre os impactos da proposta nos diferentes segmentos produtivos, especialmente aqueles com maior dependência operacional da jornada atualmente praticada, evitando riscos de fechamento de postos de trabalho, aumento da informalidade e prejuízos às pequenas e médias empresas.

Entre os segmentos que demandam atenção especial estão o comércio varejista, a saúde, a alimentação, a segurança privada, o transporte e a logística, e a indústria de operação contínua — setores que concentram milhões de trabalhadores brasileiros e que possuem alta dependência das escalas atualmente praticadas. Uma transição sem o devido planejamento pode elevar custos operacionais, reduzir postos de trabalho formais e aumentar a vulnerabilidade de pequenos e médios negócios, que são os maiores empregadores do país.

Também entendi que seria fundamental ampliar o diálogo com trabalhadores, empregadores, especialistas e representantes dos setores econômicos para que a transição pudesse ocorrer de forma responsável, equilibrada e sustentável.

Entretanto, após a aprovação da matéria em primeiro turno e diante da manutenção do texto para a votação final, compreendi que a rejeição em segundo turno poderia gerar ainda mais insegurança para trabalhadores e empresas. Por essa razão, votei favoravelmente no segundo turno, respeitando a decisão construída pela maioria da Casa e buscando evitar prejuízos adicionais aos trabalhadores brasileiros.

Reafirmo meu compromisso com a defesa do emprego, da segurança jurídica, do desenvolvimento econômico e da valorização do trabalhador, sempre pautado pelo diálogo responsável e pela busca de soluções equilibradas para o país."