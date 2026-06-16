Defesa de Bottas diz que atuação do ex-secretário foi pautada pela legalidade

O advogado Renato Scochi, que representa o ex-secretário de Saúde de Rio Preto Rubem Bottas, afirmou em nota encaminhada ao Diário que acompanha com cautela o ajuizamento da ação de improbidade administrativa contra o ex secretário.

Ação da Procuradoria-Geral do Município pede a condenação de Bottas por improbidade administrativa em função de assinatura de convênio com a Santa Casa de Casa Branca em abril.

Bottas deixou o governo do Coronel Fábio Candido (PL) nesta segunda-feira, 15.

Na nota, o advogado afirma que o processo foi distribuído nesta segunda estando ainda pendente de decisão da Justiça.

A nota afirma ainda que a defesa técnica de Bottas será apresentada em "momento oportuno e dentro do regular trâmite processual".

A defesa afirma ainda que Bottas foi ouvido na sindicância sobre o convênio. E cita que a "profícua atuação" do ex-secretário Bottas "sempre foi pautada pela legalidade, pela responsabilidade com o erário público e pelo compromisso com o cidadão rio-pretense".