CPI da Casa Branca marca depoimento de Bottas para esta quinta

A Comissão Parlamentar Inquérito (CPI) de Casa Branca, instaurada na Câmara de Rio Preto para investigar o convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa de Casa Branca, marcou para as 8h30 desta quinta-feira, 21, o depoimento do secretário de Saúde licenciado, Rubem Bottas. A oitiva será realizada na Câmara e será aberta ao público, mas apenas os três vereadores que fazem parte da comissão poderão fazer perguntas ao secretário.

O convênio alvo da CPI foi firmado entre a Secretaria de Saúde de Rio Preto e a Santa Casa de Casa Branca, cidade da região de Campinas (SP), no valor de R$ 11,9 milhões para realização de 63 mil exames de imagens por meio de seis carretas de mutirões. Antes do anúncio oficial do convênio, a Prefeitura antecipou o pagamento de R$ 4,7 milhões ao hospital. A partir da série de questionamentos feitas por vereadores e entidades, como o Sindicato dos Médicos de Rio Preto, o convênio foi cancelado e o secretário foi licenciado do cargo.

Na Câmara, a CPI foi instaurada para apurar os trâmites do convênio firmado sem licitação ou chamamento público. O Ministério Público (MP) também apura a contratação. O presidente da comissão, vereador Renato Pupo (Avante), afirma que o secretário foi informado sobre o depoimento. “Enviamos para a Secretaria de Saúde que encaminhou a Procuradoria-Geral do Município. Já a PGM informou que deveríamos falar direto com o secretário. Deixamos então na portaria do condomínio onde ele mora, na clínica (onde Bottas atua como médico) não receberam, mas tomaram ciência e também enviamos pelo WhatsApp dele”, disse.

A CPI não recebeu confirmação da presença de Bottas na oitiva. “A lei garante direito ao silêncio” completou Pupo. A reportagem também entrou em contato com o secretário, mas até a conclusão do texto não tinha recebido retorno. Ainda participam da CPI de Casa Branca os vereadores Abner Tofanelli (PSB), como relator, e Bruno Moura (PL), como membro. O vereador João Paulo Rillo (PT) é suplente.