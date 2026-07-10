Coronel tira uma semana para 'compromissos familiares' e Marcondes assume Prefeitura

Fábio Marcondes (PL) assumirá oficialmente o comando da Prefeitura de Rio Preto na segunda-feira, 13, ficando no posto até sexta-feira, 17

A publicação no Diário Oficial do município informando o afastamento temporário do titular da cadeira, Coronel Fábio Candido (PL) - e sua substituição pelo vice - está prevista, segundo a Coluna apurou, para a edição deste sábado, 11.

Na prática, o Coronel já está fora da cena local desde quinta-feira, 9, início do feriadão prolongado de quatro dias, que vão se juntar à semana de licença formalizada. A última agenda pública do prefeito foi na noite de quarta-feira, 8, quando ele esteve na abertura do Rio Preto Rodeo Country Bulls.

Desde então, mesmo com a troca dos Fábios mantida sob “reserva”, a ponto de nem mesmo o presidente da Câmara, Luciano Julião (PL), ter conhecimento do fato, Marcondes vem intensificado sua presença em eventos pela cidade na condição de representante do Executivo. Sempre com um regozijante sorriso colado no rosto.

Como o afastamento é de menos de 15 dias, não existe obrigatoriedade legal de que o Legislativo seja oficialmente informado sobre a ausência do titular da cadeira de prefeito.

Integrantes do núcleo pensante do prefeito não relevam o destino dele. Questionados pela Coluna nesta sexta, 10, se o período fora é para descanso ou para alguma atividade institucional, a resposta foi lacônica: “compromisso familiar”.

Na real, o prefeito repete o modus operandi adotado durante outros grandes eventos do calendário oficial da cidade, como a abertura do Festival Internacional de Teatro (FIT), que será na quinta-feira, 16.

Em 2025, ele também não participou. Assim como não esteve presente durante o Carnaval popular patrocinado pelo município neste ano. Preferiu aproveitar a temporada de recesso na Câmara para respirar novos ares.