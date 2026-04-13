Coronel pleiteia ao governo federal prorrogação de voos internacionais temporários no Aeroporto de Rio Preto até maio de 2029

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), entregou em mãos ao ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, nesta segunda-feira, 13, um ofício solicitando a prorrogação da autorização para operações internacionais temporárias no Aeroporto Estadual Professor Eriberto Reino até 28 de maio de 2029. O encontro foi costurado e acompanhado pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL).

Atualmente, o Aeroporto de Rio Preto conta com autorização excepcional concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil para operar voos internacionais entre 3 de abril e 28 de maio de 2026. A medida a fretamentos relacionados a jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, em função da participação do Mirassol FC.

Segundo o ofício apresentado pelo Coronel ao ministro, a experiência tem caráter piloto e busca avaliar a viabilidade operacional e regulatória da internacionalização do aeroporto, além de medir impactos econômicos, turísticos e institucionais para a região.

A operação conta com apoio de órgãos federais como Receita Federal e Polícia Federal, garantindo a estrutura necessária para a recepção de delegações estrangeiras, diz o documento.

Os primeiros resultados, de acordo com o documento, apontam potencial para ampliar o fluxo de turistas internacionais, fortalecer o setor de serviços e hospitalidade e impulsionar áreas estratégicas da economia regional, como agronegócio e saúde. A Prefeitura argumentou ainda que há possibilidade de ampliar conexões comerciais e consolidar a cidade como destino para eventos internacionais.

Em sua fala com o ministro, também no documento, o Coronel afirmou ainda que Rio Preto lidera uma região com mais de 2 milhões de habitantes e Produto Interno Bruto superior a R$ 32 bilhões. E que a cidade é considerada um dos principais polos econômicos do interior paulista.

Para a administração municipal, a extensão do prazo até 2029 permitirá maior previsibilidade aos operadores e um período mais robusto de avaliação, segundo o documento.

No documento, a Prefeitura afirma que continuará garantindo todas as exigências dos órgãos reguladores, como ANAC, Polícia Federal, Receita Federal, ANVISA e VIGIAGRO. “O objetivo final é reunir evidências que sustentem uma possível internacionalização definitiva do aeroporto, contribuindo também para o fortalecimento da aviação regional no país”, completa o texto.