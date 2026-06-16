Coronel nomeia Cláudia Bassitt como secretária de Desenvolvimento Econômico

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, nomeou a empresária Cláudia Bassitt como nova secretária municipal de Desenvolvimento Econômico.

Cláudia Bassitt é administradora de empresas, empresária e tem trajetória ligada ao setor produtivo, ao empreendedorismo e à atuação social. Cursou Administração de Empresas na Fadir, em Rio Preto, também teve formação internacional na Suíça e especialização em áreas estratégicas como gestão, mercado financeiro, câmbio, exportação e qualidade.

Segundo a Prefeitura, a carreira dela começou aos 16 anos. Na Bascitrus, atuou em áreas ligadas à administração, ao conselho e à exportação de citros, acumulando experiência no agronegócio, na gestão empresarial e na relação com mercados internacionais.

Cláudia também estruturou negócios familiares, atuou na organização patrimonial e sucessória e esteve à frente de iniciativas no varejo, como a marca Lavandula. No campo social, presidiu a AMICC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer e Cardiopatia, foi ligada à ARCD e ao Rotary Club Palácio das Águas. Sua atuação inclui mobilização de recursos, apoio a instituições de saúde, incentivo ao cadastro de doadores de medula óssea e participação em ações voluntárias voltadas a populações em situação de vulnerabilidade.

Segundo a nota da Prefeitura, a nomeação também carrega um simbolismo familiar e histórico. "A nova secretária nomeada é filha de Yolanda Chibily Bassitt, uma das grandes lideranças femininas da história de São José do Rio Preto. Yolanda foi fundadora da Bascitrus, primeira mulher a presidir a ACIRP, também presidiu o Rotary Club de Rio Preto e o Harmonia Tênis Clube, além de ter sido secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, o mesmo cargo que agora passa a ser assumido por Cláudia".

À frente da pasta, Cláudia terá entre os principais desafios fortalecer o diálogo com empresários, comerciantes, entidades representativas, universidades, setor produtivo e investidores. A secretaria também deverá atuar em projetos estratégicos da administração municipal voltados à atração de investimentos, à valorização das empresas locais, à geração de empregos, ao incentivo ao empreendedorismo e à revitalização de áreas importantes da cidade.

Com a mudança, o atual secretário, Fernando Monteiro Marques, passará a atuar como assessor da pasta, contribuindo com a transição e com o acompanhamento dos projetos em andamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A posse está marcada para a próxima sexta-feira, dia 19, às 10h30, no Ciesp Noroeste Paulista