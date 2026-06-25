Coronel Helena posta vídeo no qual relata envolvimento em acidente que matou ciclista

A Coronel Helena dos Santos Reis, ex-secretária estadual de Esportes e atual pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, postou vídeo em suas redes sociais no final da tarde desta quinta-feira, 25, no qual relata envolvimento em grave acidente que resultou na morte de um ciclista de 30 anos de idade.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, 24, na rodovia Maurício Goulart, altura de Nova Itapirema, distrito de Nova Aliança.

O ciclista Ricardo Martins da Silva, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, foi atingido por um veículo e caiu na pista ao lado, momento em que foi atropelado pelo segundo veículo. Neste último estava Coronel Helena, que, segundo ela relata no vídeo, voltava para Rio Preto após realizar atividades em Adolfo.

A vítima chegou a ser atendida por equipes de Resgate da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ainda será apurado para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.

No vídeo postado em suas redes sociais, Coronel Helena disse que, juntamente com a assessoria que a acompanhava, acionou a equipe de Corpo de Bombeiros, mas que, “infelizmente, foi uma grande fatalidade”.

“Apesar de estarmos atentos à pista, em velocidade moderada, nós não tivemos tempo de reação, não tivemos como desviar e acabamos atingindo o ciclista. Nós, imediatamente acionamos o Corpo de Bombeiros. A ambulância chegou no local, a ambulância do município mais próximo, mas, infelizmente, o ciclista não resistiu e faleceu no local”, declarou Coronel Helena no vídeo.

“Nós prestamos todas as informações para as forças policiais e registramos os fatos. Também, por meio da polícia, encontramos, localizamos a família da vítima. E nós, agora, nesse momento, estamos prestando toda a solidariedade. E foi uma grande fatalidade, nós estamos em choque, nós estamos extremamente tristes, mas foi uma fatalidade. Então, quero compartilhar isso com vocês e estamos aqui, orando pela família e prestando suporte naquilo que é possível. Obrigada a todos”, completou a ex-secretária, que é primeira suplente do Republicanos na Assembleia Legislativa de São Paulo.