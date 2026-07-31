Coronel Fábio Candido se reuniu com Eduardo Bolsonaro nos EUA durante férias de dois dias

O prefeito de Rio Preto, coronel Fábio Candido (PL), afirmou que se reuniu com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, em Washington (EUA), durante os dois dias de férias nesta semana. “Eu tirei dois dias de férias porque ia fazer uma atividade político-partidária e, portanto, tinha que estar afastado das minhas funções”, disse.

Segundo o prefeito, o encontro ocorreu em um “bate e volta” à capital americana, tempo que considerou suficiente para discutir estratégias políticas e demandas da região. “Foi um bate e volta, mas deu para atualizar uma série de demandas, principalmente em relação aos nossos candidatos aqui da região”, afirmou.

O Coronel relatou que acompanhou agendas de Eduardo Bolsonaro e buscou orientações sobre a coordenação da campanha do senador Flávio Bolsonaro, apontado como candidato à Presidência da República pelo PL. “A gente foi pegar algumas orientações a respeito da coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro”, declarou.

O prefeito também disse que conversou com o senador Rogério Marinho, coordenador nacional da campanha, além de ter dialogado diretamente com Flávio Bolsonaro.

Conforme o Coronel, as articulações incluem a organização de uma possível visita de Flávio a Rio Preto, prevista para o fim de agosto. “Estamos nesses atos preparatórios”, disse.

Durante a agenda, o prefeito também tratou do cenário eleitoral regional, incluindo nomes que devem disputar vagas para deputado federal e estadual. Ele afirmou que Eduardo Bolsonaro deve apoiar candidatos alinhados ao grupo político na região.