Coronel efetiva Erick Soares como secretário de Cultura de Rio Preto

O governo do Coronel Fábio Candido (PL) anunciou nesta segunda-feira, 27, que Erick Soares foi efetivado como secretário de Cultura de Rio Preto. Ele estava respondendo interinamente pela pasta. Segundo a assessoria da Prefeitura, agora "assume em definitivo a missão de conduzir a política cultural do município, reforçando a valorização da cultura como eixo estratégico de desenvolvimento da cidade."

Erick ocupava o cargo de assessor do então secretário municipal de Cultura, Robson Vicente, que deixou o cargo para ser pré-candidato a deputado estadual.

Segundo a assessoria da Prefeitura, a "efetivação reconhece a continuidade do trabalho que já vinha sendo desenvolvido e aposta em um perfil técnico, criativo e alinhado com os novos desafios da gestão."

Segundo comunicado da Prefeitura, Erick Soares é "gestor cultural, produtor e profissional formado em Marketing com mais de 15 anos de experiência na concepção, produção e gestão de grandes eventos e projetos artísticos".

“Erick já vinha demonstrando competência, compromisso e sensibilidade para conduzir a Cultura de Rio Preto. Sua efetivação dá continuidade a um trabalho sério e fortalece nosso compromisso de fazer da cultura um instrumento de identidade e desenvolvimento para a cidade”, afirmou o prefeito, no comunicado divulgado pela assessoria.

O governo também divulgou que Rafael Nogueira Santos será o novo assessor de secretaria da Secretaria Municipal de Cultura. "Servidor público com sólida trajetória na administração municipal, Rafael atualmente é agente administrativo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e chega para somar à equipe com experiência em gestão pública, governança, relações institucionais e formulação de políticas públicas", diz a assessoria.