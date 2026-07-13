Coronel da PM será 'batizado' por Haddad no PT de Rio Preto

Com Maria Elena Covre

Ex-comandante da Polícia Militar na região de Rio Preto, o coronel da reserva, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Azor Lopes da Silva Júnior deverá se filiar ao PT na próxima sexta-feira, 17.

A expectativa é de que a ficha do coronel seja abonada (batizada) pelo candidato a governador de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda na região de Rio Preto nesta semana, ao lado do candidato a vice Márcio França, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

O ingresso do coronel no PT se deu por meio do vereador João Paulo Rillo e recebeu o aval da executiva estadual, presidida pelo deputado federal Kiko Celeguim.

"Meu propósito é abrir caminho para o diálogo", disse Azor ao Diário, confirmando a intenção de filiação.

Especialista em Segurança Pública e com longa trajetória acadêmica como professor de Direito, ele afirma que a ideia surgiu de uma conversa com o vereador João Paulo Rillo.

"Entendo que a Segurança Pública é um desafio social e penal que posso contribuir, trazendo uma visão de quem vivenciou e estuda os fenômenos da violência", disse.

Azor reconhece que a decisão pode causar estranhamento tanto da direita quanto da esquerda, mas nisso reside também sua intenção de compor o debate público: "quero desmistificar a ideia de que é difícil o consenso. Há boas ideias dos dois lados e precisamos pacificar a sociedade em prol de um bem comum, que é a segurança pública", afirma.

Ele garante, no entanto, que não tem pretensão de ser candidato a qualquer cargo, seja municipal, estadual ou federal.

Bem-vindo

Procurado, o vereador João Paulo Rillo afirmou que levou a iniciativa de filiação do ex-comandante da PM ao presidente estadual do partido, Kiko Celeguim, que recebeu com estusiasmo o novo "companheiro".

"Já tive grandes embates com o Azor, mas reconheço a contribuição dele na pauta da Segurança Pública, inclusive participando de diversos fóruns de Direitos Humanos", disse.

Segundo o vereador, a executiva estadual do PT considera positiva para o partido a filiação de quem pode contribuir em uma pauta tão sensível e que exige visão especializada. Azor tem sido convidado por canais de imprensa nacionais para analisar políticas de Segurança Pública e mudanças da legislação, como a redução da maioridade penal - a qual ele se opõe.

Polêmica

Nesta segunda-feira, um membro tradicional do PT em Rio Preto, Carlos Henrique de Oliveira, que é filiado desde 1982, solicitou formalmente uma reunião com o diretório municipal do partido para discutir a nova filiação "considerando que o patrocinador de tal filiação, vereador João Paulo Rillo, antecipou a decisão de filiação, junto ao presidente estadual da sigla, de forma desrespeitosa e constrangedora a este colegiado", conforme consta no documento.

Carlos fundamenta o pedido de reunião sob a justificativa de que Azor Lopes da Silva Jr "é personalidade pública conhecido por posição política contrária aos ideais do PT".

Para ele, houve violação do Art. 5º do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, que determina que a solicitação de filiação “será feita perante a instância de direção municipal ou zonal do respectivo domicílio eleitoral”.

Sobre o descontentamento do membro, João Paulo Rillo afirmou que trata-se de uma manifestação isolada. "O PT é um partido da massa. A filiação é aberta e pode ser feita pela internet. No entanto, em caso de filiações polêmicas, a instância de decisão é estadual e já foi dado o aval", respondeu.

Rillo confirmou o batismo de Azor na sexta-feira, 17, durante plenária no Vasco.