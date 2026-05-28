Coronel cancela contrato de R$ 15,3 milhões e vai destinar recurso à reforma de escolas

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), irá cancelar contrato de R$ 15,3 milhões destinado à compra de material didático complementar e assessoramento pedagógico e vai direcionar o recurso para a reforma de escolas no município.

A ata de preços assinada no mês passado foi motivo de questionamentos na Câmara por conta da inexigibilidade de licitação. Na última semana, a secretária de Educação, Rosicler Quartieri, encaminhou resposta a um requerimento na Câmara, defendeu a legalidade da contratação e afirmou que foi feito chamamento público que teve uma empresa interessada.

Em comunicado encaminhado à reportagem nesta quinta-feira, 28, o governo informou que, “em nova análise das prioridades da rede municipal, o governo entendeu que, neste momento, o recurso deve ser destinado à realização de reformas em unidades escolares, diante de demandas mais urgentes relacionadas à estrutura, à segurança e às condições de funcionamento das escolas”.

Ainda segundo o Executivo, a avaliação da administração foi de que o “investimento tem impacto mais direto e imediato no dia a dia de alunos e profissionais da educação”.

O cancelamento da ata foi solicitado pelo Coronel aos secretários da Educação e da Cultura. A decisão será publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, 29.

“A justificativa apresentada é que a rede municipal, neste momento, conta com soluções internas desenvolvidas pela própria rede, além do conteúdo que já está sendo utilizado neste ano letivo e do suporte técnico-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação”, diz a assessoria.