Coronel anuncia secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo

O governo do Coronel Fábio Candido (PL) anunciou nesta sexta-feira, 8, que o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo será Fernando Monteiro Marques. Ele irá assumir pasta de forma interina em função da saída de Mário Welber, que pediu exoneração para se dedicar à iniciativa privada.

Leia comunicado na íntegra

"A Prefeitura de São José do Rio Preto informa que o prefeito Coronel Fábio Candido oficializou, por meio da Portaria nº 41.327, de 08 de maio de 2026, a exoneração, a pedido, de Mario Welber Bongiovani Ferreira do cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Para garantir a continuidade dos trabalhos da pasta, o prefeito também assinou a Portaria nº 41.328, designando o assessor de secretaria Fernando Monteiro Marques para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A Administração Municipal agradece ao ex-secretário Mario Welber pelos serviços prestados e deseja sucesso.

Secretaria Municipal de Comunicação"