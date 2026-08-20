Confusão entre candidata a deputada estadual e deputado federal Bilynskyj, ambos do PL, vai parar na polícia

A disputa entre candidatos ao pleito deste ano dentro do PL de Rio Preto escalou a ponto de virar caso de polícia.

A confusão envolvendo o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL) e a influenciadora de direita e candidata a deputada estadual Stella Braga (PL), de 22 anos, durante a inauguração da Casa Bolsonaro, com a presença de Carlos Bolsonaro, na última segunda-feira, 17, resultou no registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

No registro, feito na madrugada de terça-feira, 18, a candidata acusa o parlamentar de injúria, difamação e ameaça. A encrenca de bastidores foi noticiada com exclusividade pelo Diário da Região.

De acordo com o relato de Stella à Polícia Civil, o episódio aconteceu depois dos pronunciamentos dos políticos, que ocorreram em cima de um caminhão de som instalado na porta do comitê de campanha, na avenida Alberto Andaló.

Ela afirma que, ao descer do carro de som, foi abordada por Bilynskyj de forma “exaltada e agressiva”, diante de um grande número de pessoas. Segundo a versão de Stella, no registro de ocorrência policial, o deputado apontou o dedo em sua direção e a chamou, entre outros termos, de “vendida”, “corrupta” e “oportunista”.

Também teria acusado Stella de usar votos do eleitorado bolsonarista contra o próprio grupo político.

A candidata afirma no BO que tentou entender o motivo das agressões verbais, mas continuou sendo ofendida e intimidada. Ela diz ainda que foi acuada pela postura do deputado e que o episódio lhe causou “constrangimento, humilhação e abalo emocional”.

Um dos detalhes acrescentados pela candidata no BO é que um dos integrantes de sua equipe, que gravava a confusão, teria recebido um tapa na mão ao tentar intervir.

Mais ainda. Ela conta que o atrito se estendeu para além do evento. Segundo seu relato, um assessor de Bilynskyj telefonou para sua mãe e o próprio deputado teria assumido a ligação.

Na conversa, ainda segundo a versão dela à polícia, o deputado teria repetido a acusação de que a candidata seria “corrupta” e teria recebido dinheiro de outro parlamentar, sem apresentar provas. A família afirma ter gravado a ligação.

Em um aditamento ao registro, Stella acrescentou que Bilynskyj teria dito à mãe que ela poderia comparecer a seu gabinete ou escritório para receber um pedido de desculpas. Na sequência, porém, teria afirmado que seria melhor aceitar as desculpas “se não quisessem arrumar problema” com ele e politicamente.

A frase foi interpretada por Stella e sua mãe como intimidação, o que levou à inclusão da acusação de ameaça no boletim.

Inicialmente, a delegada Karina de Melo Santana determinou o registro provisório do caso com as tipificações de injúria, difamação e ameaça, ressalvando que a classificação poderá ser alterada caso surjam novos elementos. Stella informou possuir vídeos do episódio e gravações telefônicas que, segundo ela, sustentam os fatos narrados.

O registro policial, por si só, não representa conclusão sobre a ocorrência dos crimes nem atribuição definitiva de responsabilidade. Caberá à investigação e, eventualmente, à Justiça analisar as versões e as provas.

Procurado pelo Diário, o deputado federal Paulo Bilynskyj afirmou que “foi um mal-entendido por parte dela” (Stella Braga). “Esses crimes são de ação penal privada e ação penal condicionada. Ela já me informou que foi até a delegacia se retratar. Até o final do dia não restará confusão nenhuma”, declarou o deputado.

Também procurada pelo Diário, Stella Braga confirmou que se entendeu com o deputado e que não irá seguir com a denúncia contra ele. Ela afirmou que registrou o boletim de ocorrência porque “está com os ânimos aflorados” por causa da política.

(Colaborou Marco Antonio dos Santos)