Com emenda, Câmara aprova projeto que cria vagas para a Guarda Municipal

A Câmara aprovou nesta terça-feira, 5, no mérito, projeto do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), que cria 50 cargos para a Guarda Civil Municipal. Em uma derrota para o governo, emenda apresentada pelo vereador João Paulo Rillo (PT), que faz oposição ao prefeito, também foi aprovada. A emenda cria mais 40 vagas, o que totaliza 90 cargos no total na proposta aprovada. A emenda foi aprovada com 12 votos a favor e 9 contrários.

O vereador Anderson Branco (PP), que deixou a Secretaria de Governo para reforçar a base do Coronel na Câmara, havia orientado vereadores da base a votarem contra a emenda. A proposta agora segue para sanção ou veto do prefeito.

Paulo Pauléra (PP), que afirmou inicialmente que votaria contra a emenda, porque ela modificava a proposta inicial, mudou de posicionamento com a alteração da emenda.

Concurso de 100 cargos para a GCM está em fase final. A emenda foi incluída para atender pedidos de concursados que podem ser chamados para realizar o curso.

Votaram a favor da emenda 12 vereadores. Além de Rillo e Pauléra, foram favoráveis: Odélio Chaves (Podemos), Renato Pupo (Avante), Robson Ricci (PSD), Alexandre Montenegro (PL), Felipe Alcalá (PL), Jonathan Santos (Republicanos), Alex Carvalho (PSB), Pedro Roberto (Republicanos), Abner Tofanelli (PSB) e Jean Dornelas (MDB).

Votaram contra a emenda Anderson Branco, Klebinho Kizumba (PL), Márcia Caldas (PL), Celso Peixão (MDB), Rossini Diniz (MDB), Francisco Júnior (União Brasil), Bruno Moura (PL), Julio Donizete (PSD) e Irineu Tadeu (União Brasil).

Com a emenda incorporada ao projeto, a proposta foi aprovada por todos os parlamentares presentes na sessão.