Cláudia Bassitt toma posse como secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

A empresária Cláudia Bassitt tomou posse nesta sexta-feira, 19, como secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio Preto. A concorrida solenidade foi realizada na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e reuniu em torno de 200 pessoas.

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), afirmou em seu discurso no evento que a escolha da empresária foi uma “unanimidade” entre as pessoas que consultou para definir a titular da pasta. A secretaria era conduzida interinamente por Fernando Monteiro Marques, que segue como assessor. Ele ficou no cargo depois da saída de Mário Welber, que pediu exoneração para dedicar-se a atividades da iniciativa privada.

Cláudia Bassitt é administradora de empresas, empresária e tem trajetória ligada ao setor produtivo, ao empreendedorismo e à atuação social. Cursou Administração de Empresas na Fadir, em Rio Preto, também teve formação internacional na Suíça e especialização em áreas estratégicas como gestão, mercado financeiro, câmbio, exportação e qualidade.

Em seu discurso, ela afirmou que a indústria terá “atenção especial” em sua gestão. Também defendeu medidas para estimular o comércio e o turismo no município, necessidade de redução de burocracia, qualificação de mão de obra, parcerias entre empresas e universidades.

