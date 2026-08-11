Candidato à presidência, Renan Santos visita Rio Preto

O candidato a presidente da República Renan Santos, do Missão, participa de um almoço nesta terça-feira, 11, com empresários de Rio Preto, em evento organizado pelo Lide Noroeste Paulista.

Em entrevista coletiva antes do evento, Renan Santos afirmou que se eleito presidente irá ampliar penas previstas na legislação, prometeu acabar com facções criminosas e criticou cláusula pétrea da Constituição que impede a pena de morte no Brasil.

Também afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) atua em excesso. Ele também defendeu dosimetria para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo 8 de Janeiro.