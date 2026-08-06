Câmara marca duas audiências sobre obra de R$ 29 mi na Murchid
Prefeitura de Rio Preto esticou prazo de abertura de propostas da licitação para obra milionária que prevê derrubada de 943 árvores na avenida; Governo defende empreitada, diz que supressão pode ser menor e que haverá novo plantio
por Vinícius Marques
Publicado em 05/08/2026 às 21:50Atualizado em 05/08/2026 às 21:53
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