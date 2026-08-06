Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Câmara marca duas audiências sobre obra de R$ 29 mi na Murchid

Prefeitura de Rio Preto esticou prazo de abertura de propostas da licitação para obra milionária que prevê derrubada de 943 árvores na avenida; Governo defende empreitada, diz que supressão pode ser menor e que haverá novo plantio

por Vinícius Marques
Publicado em 05/08/2026 às 21:50Atualizado em 05/08/2026 às 21:53
Fonte preferida no Google
Mapa incluído no edital da obra, mostra locais da avenida Murchid Homsi que terão intervenções, incluindo o final da avenida (Reprodução)
Galeria
Mapa incluído no edital da obra, mostra locais da avenida Murchid Homsi que terão intervenções, incluindo o final da avenida (Reprodução)
Ouvir matéria
Em meio à polêmica da obra prevista para a avenida Murchid Homsi, que terá derrubada de 943 árvores, a Câmara terá duas audiências públicas na próxima semana para debater o assunto. A licitação disparada pelo governo do Coronel Fábio Candido (PL) prevê obras de drenagem, parque linear, ciclovia, pista de caminhada e intervenções ao longo de toda a

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!