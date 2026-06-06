Câmara cassa mandato de prefeita de Icém

A Câmara de Icém cassou o mandato da prefeita Cidinha Salisso (PSD), em sessão extra realizada na noite de sexta-feira, 5, que terminou na madrugada deste sábado, 6.

A prefeita foi alvo de comissão processante que analisou denúncia de supostas contratações irregulares de serviços sem licitação. A prefeita, que contestou argumentos da Comissão Processante (CP), não compareceu à sessão.

Por 8 votos a 1, o mandato de Cidinha Salisso, conhecida como Professora Cidinha, foi cassado. O relator da comissão processante foi Edgar Júnior da Silva Rosa (PL). Foi lido voto divergente da presidente da comissão, Renata Borges de Oliveira (PT).

A comissão processante foi instalada em março. A defesa prévia apresentada pela prefeita não foi acatada e o processo de cassação de mandato seguiu adiante. A sessão teve início por volta das 20h e avançou pela madrugada deste sábado, com cerca de nove horas de duração.

Eleita pelo PL em 2024, Cidinha Salisso filiou-se ao PSD no ano passado. Com a decisão do Legislativo, Rogério de Souza Borges (PL) assumiu o cargo de prefeito.

A denúncia é de irregularidades em contratações com inexibilidade de licitação, como no caso de serviços de advocacia, no valor de R$ 13 mil mensais. O apontamento foi que o município tem em seus quadros de concursados procuradores. Outras contratações sem licitação foram alvo da denúncia apresentada na Câmara, que resultou na perda de mandato. O relatório mencionou decisão da Justiça de suspender parte das contratações questionadas.

A reportagem tenta contato com a prefeita que teve mandato cassado.