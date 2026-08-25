Câmara aprova convocação de dois secretários do governo do Coronel Fábio Candido

A Câmara de Rio Preto aprovou nesta terça-feira, 25, a convocação de dois secretários do governo do Coronel Fábio Candido (PL). Em votação incomum, foram aprovados requerimentos de convocação da secretária de Bem-Estar Animal, Amália Paci, e do secretário de Segurança Pública, Márcio Cortez. Ambos os requerimentos foram apresentados pelo vereador Alexandre Montenegro (PL).

Requerimentos dessa natureza comumente são rejeitados ou transformados em convite. Outra estratégia tem sido a convocação por comissões permanentes. Desta vez, no entanto, a convocação foi aprovada por 13 votos favoráveis. O presidente da Câmara, Luciano Julião (PL), deve marcar uma data para tanto Amália quanto Cortez compareçam à sessão.

Antes da votação, a própria secretária de Bem-Estar Animal foi à tribuna livre falar sobre as ações de sua pasta. Nem mesmo isso impediu a convocação dela. O requerimento pede que sejam apresentadas informações pela secretária sobre a nova Clínica Veterinária Meu Pet, construída com investimento estadual de R$ 10,4 milhões, além de outros temas.

Já a convocação de Márcio Cortez cita ordem de serviço da Guarda Municipal que regulamenta a execução de continência na corporação. O documento cita, ainda, “a constante preocupação da população com o aumento nos índices de furtos na cidade e a imperiosa necessidade de prestar contas sobre a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao emprego e gestão das horas extraordinárias da GCM no combate à criminalidade”.

Com parte dos vereadores ausentes, ambos os pedidos foram aprovados. O vereador Jean Dornelas (MDB) votou contra ambos. Ele apontou que a votação teria cunho político.

Votaram a favor, além de Montenegro, Odélio Chaves (Podemos), Pedro Roberto (Republicanos), Renato Pupo (Avante), Abner Tofanelli (PSB), Alex Carvalho (PSB), Felipe Alcalá (PL), Francisco Júnior (União Brasil), João Paulo Rillo (PT), Jonahtan Santos (Republicanos), Jorge Menezes (PSD), Klebinho Kizumba (PL) e Márcia Caldas (PL). Paulo Pauléra (PP) votou contra a convocação da secretária e a favor da convocação de Cortez.

Estavam ausentes na votação da convocação da secretária Rossini Diniz (MDB), Anderson Branco (PP), Bruno Marinho (PRD), Bruno Moura (PL), Celso Peixão (MDB), Irineu Tadeu (União Brasil) e Julio Donizete (PSD). Já na votação do secretário, Jonathan Santos estava ausente e Pauléra votou a favor.

Prefeitura

Em nota, a assessoria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação, afirmou que "respeita a autonomia e a soberania do Poder Legislativo e as decisões tomadas pelos vereadores no exercício de suas atribuições".