Cacau Lopes volta ao PT, 22 anos depois de deixar o partido

Duas vezes vereador, ex-secretário da Saúde na primeira gestão Edinho Araújo e professor aposentado da Famerp, o médico Cacau Lopes volta, 22 anos depois de deixar o partido, a se filiar ao PT de Rio Preto.

Desde 2012, quando saiu do PV, a outra única legenda pela qual passou desde então, Cacau ficou sem vinculação partidária. E decidido a manter-se assim, apesar da intensa militância contra o que ele classifica como preocupante avanço da extrema-direita e suas pregações no Brasil.

Questionado pela Coluna do Diário, ele diz que, aos 68 anos, não tem mais a menor intenção de voltar a disputar eleições e que a decisão de retornar ao PT, depois de um convite recheado de argumentos do vereador João Paulo Rillo, se dá porque o momento exige disposição para o embate necessário que o cenário político polarizado exige.

Cacau diz que se coloca à disposição, neste contexto, para ajudar a formar novas lideranças no partido, que tem visto seus principais quadros envelhecerem. Ele pretende também colaborar com o programa de governo de Fernando Haddad na Saúde, além de tentar ajudar as lideranças petistas do andar de cima como entender o Interior e dialogar com esse universo. “O PT da Capital não consegue entender esse Interior que tem uma cultura rica, uma gastronomia rica e uma economia rica. Quero colaborar neste sentido”, afirmou.