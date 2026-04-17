Estacionamento na Cidade da Criança: associação diz que vai encaminhar 'esclarecimentos' ao MP

A Associação Guasomafe, que tem sede em Guaraci, afirmou ao Diário que irá encaminhar ao Ministério Público e à Prefeitura "esclarecimentos" sobre denúncia de exploração de área pública na Cidade da Criança como estacionamento no dia 7 de abril, quando ocorreu o show da banda Guns N’ Roses no Recinto de Exposições.

O termo de permissão de uso da área, com previsão de que a arrecadação do local fosse destinada à entidade, foi assinado pelo então secretário de Esportes, Klebinho Kizumba, que foi exonerado do cargo no último dia 10. Ele retornou à Câmara com a exoneração, mas está afastado após passar por cirurgia para retirada da vesícula.

Há nove dias, a reportagem tenta contato com a associação. No endereço registrado na Receita Federal como sede da entidade, o imóvel estava vazio na última semana. O promotor Carlos Romani abriu investigação sobre o caso. Dois comprovantes de pagamento do estacionamento, no valor de R$ 100 cada, foram para a conta do ex-secretário de Finanças e Orçamento da Câmara, José Luís Pereira. Ele também foi exonerado do cargo. Tentativa de abrir CPI sobre o caso na Câmara não recebeu apoio mínimo e foi arquivada.

A representante legal da associação, que tem como nome fantasia Terra do Sol Nascente, Efigenia Cristina, afirmou à reportagem na noite de quinta, 16, que as informações serão encaminhadas ao Ministério Público e também ao município.

“A Associação informa que todos os esclarecimentos e documentos pertinentes já estão sendo devidamente encaminhados aos órgãos competentes, em especial à Secretaria Municipal e ao Ministério Público, que são as instâncias adequadas para apuração dos fatos”, afirmou em mensagem encaminhada ao Diário.

“No momento, a entidade entende que deve se manifestar apenas nesses canais oficiais, a fim de garantir a correta análise e transparência do processo”, complementou.

Ela não respondeu sobre quais tratativas foram feitas com o ex-secretário para que a autorização fosse concedida, nem detalhes sobre o valor arrecadado, nem sobre possível vínculo da entidade com ex-comissionado da Câmara.

Em nota publicada no Instagram nesta semana, Kizumba afirma que "sua conduta sempre foi ilibada e, caso seja apurada alguma ilegalidade, não pode ser responsabilizado por atos de terceiros realizados fora do âmbito da Secretaria de Esporte”. A nota, diz ainda, que ele "não praticou qualquer irregularidade quanto à cessão do espaço público".

Na semana passada, a assessoria da Prefeitura afirmou que a autorização foi concedida com base em lei de 2011, que permite a utilização de áreas públicas perto do Recinto em dias de eventos.