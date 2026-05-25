Associação diz que irá repassar dinheiro de estacionamento na Cidade da Criança à Prefeitura de Rio Preto

A presidente da Associação Guasomafe, Efigênia Cristina, afirmou ao Ministério Público que irá repassar R$ 11,2 mil para a conta da Prefeitura de Rio Preto. O valor é referente ao arrecadado por uso de área pública na Cidade da Criança no dia 7 de abril, quando ocorreu o show da banda Guns n' Roses no Recinto de Exposições.

Em depoimento ao promotor Carlos Romani, que conduz a investigação, na última sexta-feira, 22, a presidente da entidade, que tem sede em Guaraci, disse que pretende transferir a sede para Rio Preto e que o valor seria destinado a um evento, denominado "Corrida Kid". Segundo ela, um organizador de eventos a orientou sobre a possibilidade de usar o local para viabilizar o evento. A entidade irá pedir que o valor seja repassado ao Fundo Municipal da Solidariedade.

A autorização do uso da área foi assinada pelo então secretário de Esportes de Rio Preto, Klebinho Kizumba (PL). Ele foi exonerado do cargo em função da polêmica e retornou à Câmara. Na noite do evento, pagamento por Pix foi para a conta do então secretário de Finanças e Orçamento da Câmara, José Luís Pereira, que também foi exonerado. No MP, Pereira disse que foi contratado pelo organizador de eventos para atuar na Cidade da Criança e que não conhecia a presidente da entidade. Os valores foram repassados à associação no dia 9, dois dias depois do show. No MP, ele negou irregularidades e disse que recebeu R$ 1 mil pelo serviço para o qual foi contratado.

Kizumba afirmou em seu depoimento que assinou a autorização depois que foi protocolada uma solicitação formal de uso da área.

A pessoa que teria orientado a entidade, de nome Max, também foi ouvida pelo promotor. Foi ele, segundo o MP, que orientou pagamento por Pix e posterior repasse a entidade. Também disse que não teve contato com Kizumba sobre o uso da área.

Romani disse que advogados das partes terão acesso a todos depoimentos e depois irá analisar as próximas medidas a serem tomadas no caso.