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Após crise, Saúde cria comissão para contratar exames de imagem

Decreto publicado nesta sexta-feira, 24, nomeia comissão para avaliar e julgar o credenciamento de clínicas e hospitais interessados em fazer exames de imagem para o município; a expectativa é iniciar os procedimentos dentro de dois meses

por Francela Pinheiro
Publicado em 24/07/2026 às 21:46Atualizado em 24/07/2026 às 22:00
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Mauro Alves dos Santos, secretário interino da Saúde: novo processo para contratação de exames (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
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Mauro Alves dos Santos, secretário interino da Saúde: novo processo para contratação de exames (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
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Quase três meses depois da crise em torno do convênio de R$ 11,9 milhões com a Santa Casa de Casa Branca, posteriormente cancelado, o governo do Coronel Fábio Candido (PL) nomeou uma comissão para analisar e julgar o credenciamento de clínicas e hospitais interessados em fazer exames de imagem para a Secretaria de Saúde do município.Os credenciamen

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