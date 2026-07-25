Após crise, Saúde cria comissão para contratar exames de imagem
Decreto publicado nesta sexta-feira, 24, nomeia comissão para avaliar e julgar o credenciamento de clínicas e hospitais interessados em fazer exames de imagem para o município; a expectativa é iniciar os procedimentos dentro de dois meses
por Francela Pinheiro
Publicado em 24/07/2026 às 21:46Atualizado em 24/07/2026 às 22:00
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