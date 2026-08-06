Ailton Catelan Júnior vai assumir interinamente a Secretaria da Habitação de Rio Preto

Ailton Catelan Júnior, o atual número dois da Secretaria de Habitação de Rio Preto, vai assumir interinamente o comando da pasta. Ele vai substituir Jorge Menezes (PSD), que volta para a Câmara a partir da próxima semana.

Segundo a Coluna apurou, a portaria com a nomeação de Catelan Júnior como secretário interino da Habitação será publicada na edição do diário oficial do município deste sábado, 8.

O martelo consolidando o nome dele para substituir Menezes foi batido na tarde desta quinta-feira, 6, em reunião do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), com o secretário estadual de Saúde e cacique do PSD, Eleuses Paiva. O encontro entre os dois foi em São Paulo. Sim, o mandatário municipal já pegou a estrada de novo para a Capital paulista.

Desde que passou a figurar como cota oficial do PSD no governo do Coronel, o comando da Secretaria de Habitação virou mais uma das peças no xadrez político de Eleuses.

No finalzinho de junho, Jorge Menezes começou a confidenciar a interlocutores que retornaria à cadeira de vereador, jurando de pés juntos que se tratava de uma decisão pessoal dele. Mas, na real, trata-se de uma narrativa para escamotear a insatisfação no partido com posicionamentos de Robson Ricci, o primeiro suplente do PSD que assumiu com a licença do titular.

A movimentação desencadeou, nas últimas semanas, um verdadeiro cabo de guerra dentro do PSD pelo controle das sesmarias do partido no governo coronelista. Tal qual irmãos brigando pelo bife maior na mesa de jantar, Jorge Menezes e Júlio Donizete iniciaram uma verdadeira queda-de-braço por divisão de poder e prerrogativas, tendo o chefe supremo como árbitro.

De um lado, Menezes querendo manter alguém dele na secretaria. Donizete, por sua vez, exigia uma compensação. E daí que, enquanto Eleuses não encontre um nome imbatível e não acerte a gula dos dois vereadores do partido, o prefeito aceitou colocar, por ora, mais uma de suas secretarias sob comando provisório.

2028

A conversa do Coronel com Eleuses em São Paulo foi muito além do nome a ser impresso no diário oficial para comandar a Secretaria de Habitação. Faz parte, na verdade, da reforma que vem acontecendo gradativamente no primeiro escalão, mas desta vez focada em costuras políticas pensando na campanha à reeleição. Exatamente isso, o Coronel já está em campo por 2028. A linha das tratativas entre os dois foi confirmada à Coluna por uma fonte do governo.



RECURSOS

E, claro, aproveitando que estava lá, em frente ao dono da caneta na Secretaria de Saúde do Estado, o prefeito de Rio Preto aproveitou também para pedir recursos para as muitas demandas da saúde local. Não custa nada, né?