Abner Tofanelli deixa clínica após tratar depressão

O vereador de Rio Preto Abner Tofanelli (PSB) recebeu alta nesta sexta-feira, 24, depois de passar por tratamento de depressão. Ele anunciou o tratamento em março e permaneceu na clínica por 45 dias.

Enquanto esteve afastado, o suplente do PSB Nenê da Zona Norte assumiu o mandato.

Abner fez o anúncio oficial de sua internação por meio de uma carta aberta postada em suas redes sociais. Ele Abner deve retornar à Câmara na segunda-feira, 27.

Internação

Em entrevista à Coluna do Diário, Abner confidenciou que foi diagnosticado com depressão cerca de um ano atrás e acabou empurrando o problema, sem parar para um tratamento específico, o que teria agravado sua situação.

"Juntou tudo, a pressão na Câmara, votações polêmicas, as críticas que comecei a receber. Eu não estava preparado para isso. Aí, a coisa se agravou e cheguei neste ponto, de ser obrigado a parar tudo e me tratar", declarou o vereador.