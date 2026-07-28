Zema estreia como candidato oficial à Presidência em território bolsonarista
Confirmado como presidenciável pelo Novo, ex-governador de Minas desembarca nesta terça para dois dias de agenda em Rio Preto
Romeu Zema desembarca em Rio Preto para dois dias de agenda nestas terça-feira, 28, e quarta-feira, 29, já na pele de candidato oficial à Presidência da República.
O ex-governador de Minas Gerais, eleito em 2018 e reeleito em 2022, teve o nome formalizado na corrida ao Palácio do Planalto durante a convenção do Novo realizada na segunda-feira, 27.
E, sim, o candidato que se posiciona à direita na régua ideológica terá entre os integrantes de sua comitiva e do grupo que irá recepcioná-lo por aqui lideranças com histórico de vínculo ao bolsonarismo raiz.
Ou seja, Zema vai pisar num reduto de votos e de apoiadores adubado pelo clã Bolsonaro nos últimos oito anos, o que inclui o PIB e o pessoal do agro, entre outros.
Exatamente o mesmo público alvo de Flávio Bolsonaro, que teve a candidatura presidencial oficializada pelo PL no sábado, 25, e promete incluir Rio Preto em seu circuito eleitoral no final de agosto.
Antes dos dois, passou em Rio Preto e anuncia retorno para breve outro aspirante à Presidência empenhado em seduzir o chamado eleitorado conservador nos costumes e liberal na economia: o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também oficializado pelo PSD no último domingo.
Zema tem no seu palanque Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, atual deputado federal e candidato ao Senado, que em nome do bolsonarismo arrebanhou a quarta maior votação entre eleitores de Rio Preto no último pleito (9.655 votos), à frente de Eduardo Bolsonaro (9.554), do PL, e atrás apenas do então psolista (agora petista) João Paulo Rillo (22.161), de Carla Zambelli (17.235) e de Luís Carlos Motta (9.655), ambos também do PL.
Por aqui, Zema terá entre seus principais anfitriões duas notórias e atuantes lideranças dentro do bolsonarismo local: Antonio Cabrera, empresário do agro com influência nacional e ex-ministro da Agricultura, e Eloy Gonçalves, empresário regional e presidente do Novo.
Além de um almoço com convidados escolhidos a dedo numa churrascaria bacanuda nesta terça, a atividade da noite será um jantar com empresários do Noroeste Paulista promovido pelo Lide. Na quarta-feira, a maratona de Zema continua, com café da manhã na empresa de Eloy, a Agromonte, seguida de um debate “sobre os desafios do Brasil”.
NOTAS
CONVESCOTE
O jantar do Lide Noroeste Paulista com o presidenciável Romeu Zema (Novo) na noite desta terça-feira, 28, tinha até o final do dia de ontem (segunda-feira, 27) 116 empresários confirmados, todos filiados à entidade. Já a lista de representantes das prefeituras da região que confirmaram presença era mais tímida e circunscrita a municípios menores. O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), recebeu convite, mas ainda não tinha, até então, indicado alguém para representá-lo no evento.
SAIA...
Menos de 48 horas após a convenção estadual do PL que oficializou sua candidatura ao Senado, André do Prado desembarcou em Catanduva para uma reunião articulada pelo candidato a deputado federal Marco Vinholi (Republicanos). O encontro reuniu cerca de 50 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região no anfiteatro do Sincomércio.
...JUSTA
Em meio a uma fila de elogios aos políticos presentes, coube ao prefeito de Santa Adélia, Ciro Costa (PSD), romper o protocolo das cordialidades. Depois de exaltar André do Prado, ele afirmou que, em suas agendas em Brasília, ouviu de representantes do governo federal que o governador Tarcísio de Freitas “não ouve os municípios do Interior”. Em seguida, fez um apelo direto ao presidente da Alesp para que essa realidade seja modificada caso o postulante ao Senado seja eleito.
BÍBLIAS
Cacique nacional do Republicanos - partido do governador paulista Tarcísio de Freitas e uma das “noivas” mais cortejadas no momento pelo presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro -, o deputado federal Marcos Pereira cumpre agenda em Rio Preto e região na quarta-feira, 5 de agosto, para abonar as fichas de novos filiados e movimentar as candidaturas do partido por aqui. Entre as atividades pensadas por assessores do político está uma possível visita a Antônio Cabrera, a pretexto de conhecer a famosa biblioteca e coleção de bíblias do ex-ministro.
CAÇA AO...
O primeiro jogo pela semifinal da 5ª Divisão do Campeonato Paulista entre o América de Rio Preto e o Itaquá, diminutivo carinhoso de Itaquaquecetuba, na ensolarada manhã do último domingo, 26, mobilizou uma leva de políticos, a maioria em campanha, é claro.
… VOTO
Lá estavam, além do prefeito rio-pretense, Coronel Fábio Candido (PL), o ex-prefeito e candidato a deputado federal Edinho Araújo (PRD), o deputado estadual e candidato à reeleição Itamar Borges (MDB), o deputado federal e candidato à reeleição Luiz Carlos Motta (PL), o vereador e candidato a deputado estadual Bruno Moura (PL) e o vereador Renato Pupo (Avante). Em tempo: o placar ficou 1 a 1. Ou seja, tudo pé-frio.
FOI FICANDO...
O tempo passa e cada vez mais se consolida entre servidores estratégicos da Secretaria da Saúde de Rio Preto que o coronel da reserva da Polícia Militar Mauro Alves dos Santos vai acabar efetivado no comando da pasta. Titular da Secretaria de Planejamento, ele assumiu também a Saúde em meio ao escândalo do contrato com a Santa Casa de Casa Branca, que derrubou Rubem Bottas.
...PEGOU GOSTO
Segundo a Coluna apurou, Mauro Alves dos Santos, que chegou a assumir cadeira na Alesp depois de ficar na suplência do PL em 2018, vem pegando gosto pela Saúde e apaixonando-se pelas potencialidades do SUS. A ideia daqueles que o defendem no cargo é colar Paula Sodré nele. Funcionária de carreira, ela é vista como uma técnica que conhece a pasta em toda a sua complexidade, tem relação umbilical com Eleuses Paiva, secretário estadual da Saúde, e a simpatia de vereadores. Seria, portanto, uma espécie de Batman e Robin, a "dupla infalível".
MOEDA
Uma eventual consolidação de Mauro exclusivamente na Saúde abriria vaga na Secretaria de Planejamento. E aí surgem duas possibilidades defendidas no entorno do Coronel. Um grupo acredita que seria ótima ideia levar Orlando Bolçone (União Brasil) do Parque Tecnológico para o comando da pasta. Outro vê na secretaria uma moeda de troca para atrair um aliado poderoso tendo em vista 2028.
De 'férias' outra vez...
Coronel Fábio Candido não estará em Rio Preto nestes dois dias de incursão local de Romeu Zema (Novo) à cidade. Segundo a Coluna apurou, depois de nove dias de férias recém-concluídas para tratar de “assuntos familiares”, o prefeito de Rio Preto pegou alguns membros de sua equipe de surpresa ao avisar, nesta segunda-feira, 27, que ia tirar - formalmente - mais dois dias de “férias” nesta semana. A publicação formalizando a ausência dele na Prefeitura nestas terça e quarta está prevista no diário oficial do município de hoje. Fontes ligadas ao núcleo duro do Coronel disseram à Coluna que o prefeito teria recebido uma missão política após sua indicação como coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) na região. O discurso é que na quinta-feira, 30, o prefeito já estará despachando do Gabinete. Mas também não se descarta que ele suma da cena local até sexta-feira, 31. Daí as perguntas que não querem calar. Está o Coronel em terras brasileiras ou carimbando o passaporte para os Estados Unidos? Ou seria essa escapada uma forma de não cruzar com Zema, cujo Novo foi seu único aliado em 2024?