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Coluna do Diário

Zema estreia como candidato oficial à Presidência em território bolsonarista

Confirmado como presidenciável pelo Novo, ex-governador de Minas desembarca nesta terça para dois dias de agenda em Rio Preto

por Maria Elena Covre
Publicado em 28/07/2026 às 00:07
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Romeu Zema, presidenciável do Novo, que desembarca em Rio Preto para dois dias de agenda (Reprodução/Redes Sociais)
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Romeu Zema, presidenciável do Novo, que desembarca em Rio Preto para dois dias de agenda (Reprodução/Redes Sociais)
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Romeu Zema desembarca em Rio Preto para dois dias de agenda nestas terça-feira, 28, e quarta-feira, 29, já na pele de candidato oficial à Presidência da República.

O ex-governador de Minas Gerais, eleito em 2018 e reeleito em 2022, teve o nome formalizado na corrida ao Palácio do Planalto durante a convenção do Novo realizada na segunda-feira, 27.

E, sim, o candidato que se posiciona à direita na régua ideológica terá entre os integrantes de sua comitiva e do grupo que irá recepcioná-lo por aqui lideranças com histórico de vínculo ao bolsonarismo raiz.

Ou seja, Zema vai pisar num reduto de votos e de apoiadores adubado pelo clã Bolsonaro nos últimos oito anos, o que inclui o PIB e o pessoal do agro, entre outros.

Exatamente o mesmo público alvo de Flávio Bolsonaro, que teve a candidatura presidencial oficializada pelo PL no sábado, 25, e promete incluir Rio Preto em seu circuito eleitoral no final de agosto.

Antes dos dois, passou em Rio Preto e anuncia retorno para breve outro aspirante à Presidência empenhado em seduzir o chamado eleitorado conservador nos costumes e liberal na economia: o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também oficializado pelo PSD no último domingo.

Zema tem no seu palanque Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, atual deputado federal e candidato ao Senado, que em nome do bolsonarismo arrebanhou a quarta maior votação entre eleitores de Rio Preto no último pleito (9.655 votos), à frente de Eduardo Bolsonaro (9.554), do PL, e atrás apenas do então psolista (agora petista) João Paulo Rillo (22.161), de Carla Zambelli (17.235) e de Luís Carlos Motta (9.655), ambos também do PL.

Por aqui, Zema terá entre seus principais anfitriões duas notórias e atuantes lideranças dentro do bolsonarismo local: Antonio Cabrera, empresário do agro com influência nacional e ex-ministro da Agricultura, e Eloy Gonçalves, empresário regional e presidente do Novo.

Além de um almoço com convidados escolhidos a dedo numa churrascaria bacanuda nesta terça, a atividade da noite será um jantar com empresários do Noroeste Paulista promovido pelo Lide. Na quarta-feira, a maratona de Zema continua, com café da manhã na empresa de Eloy, a Agromonte, seguida de um debate “sobre os desafios do Brasil”.

NOTAS 

CONVESCOTE

O jantar do Lide Noroeste Paulista com o presidenciável Romeu Zema (Novo) na noite desta terça-feira, 28, tinha até o final do dia de ontem (segunda-feira, 27) 116 empresários confirmados, todos filiados à entidade. Já a lista de representantes das prefeituras da região que confirmaram presença era mais tímida e circunscrita a municípios menores. O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), recebeu convite, mas ainda não tinha, até então, indicado alguém para representá-lo no evento.

SAIA...

Menos de 48 horas após a convenção estadual do PL que oficializou sua candidatura ao Senado, André do Prado desembarcou em Catanduva para uma reunião articulada pelo candidato a deputado federal Marco Vinholi (Republicanos). O encontro reuniu cerca de 50 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região no anfiteatro do Sincomércio.

...JUSTA

Em meio a uma fila de elogios aos políticos presentes, coube ao prefeito de Santa Adélia, Ciro Costa (PSD), romper o protocolo das cordialidades. Depois de exaltar André do Prado, ele afirmou que, em suas agendas em Brasília, ouviu de representantes do governo federal que o governador Tarcísio de Freitas “não ouve os municípios do Interior”. Em seguida, fez um apelo direto ao presidente da Alesp para que essa realidade seja modificada caso o postulante ao Senado seja eleito.

BÍBLIAS

Cacique nacional do Republicanos - partido do governador paulista Tarcísio de Freitas e uma das “noivas” mais cortejadas no momento pelo presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro -, o deputado federal Marcos Pereira cumpre agenda em Rio Preto e região na quarta-feira, 5 de agosto, para abonar as fichas de novos filiados e movimentar as candidaturas do partido por aqui. Entre as atividades pensadas por assessores do político está uma possível visita a Antônio Cabrera, a pretexto de conhecer a famosa biblioteca e coleção de bíblias do ex-ministro.

CAÇA AO...

O primeiro jogo pela semifinal da 5ª Divisão do Campeonato Paulista entre o América de Rio Preto e o Itaquá, diminutivo carinhoso de Itaquaquecetuba, na ensolarada manhã do último domingo, 26, mobilizou uma leva de políticos, a maioria em campanha, é claro.

… VOTO

Lá estavam, além do prefeito rio-pretense, Coronel Fábio Candido (PL), o ex-prefeito e candidato a deputado federal Edinho Araújo (PRD), o deputado estadual e candidato à reeleição Itamar Borges (MDB), o deputado federal e candidato à reeleição Luiz Carlos Motta (PL), o vereador e candidato a deputado estadual Bruno Moura (PL) e o vereador Renato Pupo (Avante). Em tempo: o placar ficou 1 a 1. Ou seja, tudo pé-frio.

FOI FICANDO...

O tempo passa e cada vez mais se consolida entre servidores estratégicos da Secretaria da Saúde de Rio Preto que o coronel da reserva da Polícia Militar Mauro Alves dos Santos vai acabar efetivado no comando da pasta. Titular da Secretaria de Planejamento, ele assumiu também a Saúde em meio ao escândalo do contrato com a Santa Casa de Casa Branca, que derrubou Rubem Bottas.

...PEGOU GOSTO

Segundo a Coluna apurou, Mauro Alves dos Santos, que chegou a assumir cadeira na Alesp depois de ficar na suplência do PL em 2018, vem pegando gosto pela Saúde e apaixonando-se pelas potencialidades do SUS. A ideia daqueles que o defendem no cargo é colar Paula Sodré nele. Funcionária de carreira, ela é vista como uma técnica que conhece a pasta em toda a sua complexidade, tem relação umbilical com Eleuses Paiva, secretário estadual da Saúde, e a simpatia de vereadores. Seria, portanto, uma espécie de Batman e Robin, a "dupla infalível".

MOEDA

Uma eventual consolidação de Mauro exclusivamente na Saúde abriria vaga na Secretaria de Planejamento. E aí surgem duas possibilidades defendidas no entorno do Coronel. Um grupo acredita que seria ótima ideia levar Orlando Bolçone (União Brasil) do Parque Tecnológico para o comando da pasta. Outro vê na secretaria uma moeda de troca para atrair um aliado poderoso tendo em vista 2028.

De 'férias' outra vez...

De 'férias' outra vez... (Reprodução/Redes Sociais)
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De 'férias' outra vez... (Reprodução/Redes Sociais)

Coronel Fábio Candido não estará em Rio Preto nestes dois dias de incursão local de Romeu Zema (Novo) à cidade. Segundo a Coluna apurou, depois de nove dias de férias recém-concluídas para tratar de “assuntos familiares”, o prefeito de Rio Preto pegou alguns membros de sua equipe de surpresa ao avisar, nesta segunda-feira, 27, que ia tirar - formalmente - mais dois dias de “férias” nesta semana. A publicação formalizando a ausência dele na Prefeitura nestas terça e quarta está prevista no diário oficial do município de hoje. Fontes ligadas ao núcleo duro do Coronel disseram à Coluna que o prefeito teria recebido uma missão política após sua indicação como coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) na região. O discurso é que na quinta-feira, 30, o prefeito já estará despachando do Gabinete. Mas também não se descarta que ele suma da cena local até sexta-feira, 31. Daí as perguntas que não querem calar. Está o Coronel em terras brasileiras ou carimbando o passaporte para os Estados Unidos? Ou seria essa escapada uma forma de não cruzar com Zema, cujo Novo foi seu único aliado em 2024?