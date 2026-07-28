Zema estreia como candidato oficial à Presidência em território bolsonarista

Romeu Zema desembarca em Rio Preto para dois dias de agenda nestas terça-feira, 28, e quarta-feira, 29, já na pele de candidato oficial à Presidência da República.

O ex-governador de Minas Gerais, eleito em 2018 e reeleito em 2022, teve o nome formalizado na corrida ao Palácio do Planalto durante a convenção do Novo realizada na segunda-feira, 27.

E, sim, o candidato que se posiciona à direita na régua ideológica terá entre os integrantes de sua comitiva e do grupo que irá recepcioná-lo por aqui lideranças com histórico de vínculo ao bolsonarismo raiz.

Ou seja, Zema vai pisar num reduto de votos e de apoiadores adubado pelo clã Bolsonaro nos últimos oito anos, o que inclui o PIB e o pessoal do agro, entre outros.

Exatamente o mesmo público alvo de Flávio Bolsonaro, que teve a candidatura presidencial oficializada pelo PL no sábado, 25, e promete incluir Rio Preto em seu circuito eleitoral no final de agosto.

Antes dos dois, passou em Rio Preto e anuncia retorno para breve outro aspirante à Presidência empenhado em seduzir o chamado eleitorado conservador nos costumes e liberal na economia: o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também oficializado pelo PSD no último domingo.

Zema tem no seu palanque Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, atual deputado federal e candidato ao Senado, que em nome do bolsonarismo arrebanhou a quarta maior votação entre eleitores de Rio Preto no último pleito (9.655 votos), à frente de Eduardo Bolsonaro (9.554), do PL, e atrás apenas do então psolista (agora petista) João Paulo Rillo (22.161), de Carla Zambelli (17.235) e de Luís Carlos Motta (9.655), ambos também do PL.

Por aqui, Zema terá entre seus principais anfitriões duas notórias e atuantes lideranças dentro do bolsonarismo local: Antonio Cabrera, empresário do agro com influência nacional e ex-ministro da Agricultura, e Eloy Gonçalves, empresário regional e presidente do Novo.

Além de um almoço com convidados escolhidos a dedo numa churrascaria bacanuda nesta terça, a atividade da noite será um jantar com empresários do Noroeste Paulista promovido pelo Lide. Na quarta-feira, a maratona de Zema continua, com café da manhã na empresa de Eloy, a Agromonte, seguida de um debate “sobre os desafios do Brasil”.