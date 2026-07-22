Viva o Diário!

Parabéns ao Diário da Região por mais um aniversário. Não é tarefa fácil para qualquer empresa alcançar trajetória tão longeva; ainda mais para um jornal impresso, que soube atravessar diferentes épocas sem abrir mão da credibilidade e da excelência, mesmo diante das novas tecnologias da informação. Aliás, é importante registrar que o conteúdo que o jornal leva às plataformas digitais tornou-se porto seguro contra a avalanche diária de desinformação que circula no ambiente virtual.

Ao longo de sua história, o Diário da Região desempenha papel essencial como fiscalizador da gestão pública, acompanhando, cobrando e dando transparência aos atos do poder público em Rio Preto e em toda a região, mesmo que incomode os governantes de plantão. Esse compromisso com a informação de interesse público fortalece a cidadania e contribui para uma sociedade mais consciente.

Minha homenagem se estende ao Diretor-Presidente, Dr. Norberto Buzzini, à sua família, aos jornalistas e a todos os colaboradores que construíram e seguem construindo esse importante legado. Em 76 anos de história, o Diário tornou-se referência de seriedade e pluralismo de opiniões no jornalismo, não apenas na região, mas em todo o país.

Esse reconhecimento nacional não é fruto do acaso, mas consequência de décadas de trabalho sério, apuração rigorosa e compromisso permanente com a verdade dos fatos. A qualidade do jornalismo produzido pelo Diário da Região pode ser comprovada pelo histórico de prestígio conquistado na imprensa brasileira. Sua redação recebeu três Prêmios Esso de Jornalismo, nos anos de 1999, 2003 e 2004, incluindo o tradicional prêmio na categoria "Especial Interior", uma das mais relevantes distinções do jornalismo nacional. O veículo também foi reconhecido internacionalmente com o Prêmio ESET de Segurança da Informação, demonstrando capacidade de produzir reportagens de excelência em temas de grande relevância e impacto social.

Essas conquistas projetaram o nome de Rio Preto para além das fronteiras do Estado de São Paulo e consolidaram o Diário como exemplo de que o jornalismo de qualidade pode florescer no interior e alcançar reconhecimento entre os mais importantes veículos do país.

É com essa credibilidade que o Diário contribui para a saudável coesão da sociedade rio-pretense e regional em tempos de intensa polarização, ao reafirmar diariamente o valor da informação responsável, do debate qualificado e do respeito à pluralidade de ideias. Em uma época em que a velocidade muitas vezes supera o compromisso com a veracidade, o jornal mantém a missão de informar com equilíbrio, independência e responsabilidade, atributos indispensáveis para a preservação da confiança pública.

À família Diário, meus sinceros votos para que continue inspirando e informando as futuras gerações por muitas décadas. O Diário da Região é necessário à democracia.

Vida longa ao Diário!

Itamar Borges

Deputado estadual de Rio Preto