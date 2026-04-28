Virada fiscal

A reforma tributária em curso no Brasil não representa apenas atualização normativa — inaugura um novo desenho de funcionamento para o segmento imobiliário, exigindo das empresas reconfiguração profunda de práticas, rotinas e estratégias. Mais do que alteração técnica, trata-se de transição de mentalidade, o que impacta desde a formação de preços até a relação com clientes, parceiros e investidores, exigindo leitura mais analítica do ambiente de negócios.

Com a introdução do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), a dinâmica das operações passa a demandar precisão, rastreabilidade e organização fiscal. Atividades como intermediação, administração e locação deixam de operar sob modelos simplificados e passam a exigir controle detalhado, documentação estruturada e integração entre áreas contábil, jurídica e comercial, elevando o grau de complexidade operacional.

Um dos pontos mais sensíveis dessa transformação está na quebra de um paradigma histórico: o setor, acostumado a trabalhar com valores finais já incorporando encargos, precisa migrar para lógica de precificação sem tributos. Essa inversão altera negociações, exige transparência na composição de valores e impacta diretamente a percepção de custo por parte do cliente, além de demandar maior clareza na comunicação.

Contratos ganham protagonismo nesse cenário. Cláusulas antes padronizadas passam a exigir revisão criteriosa, especialmente quanto à definição de responsabilidades tributárias entre imobiliárias, corretores e demais agentes envolvidos. A segurança jurídica passa a ser ativo estratégico e elemento essencial para mitigação de riscos.

Outro aspecto relevante é a criação de tratamento específico para a categoria, fruto de articulação institucional, que sinaliza avanço, mas ainda convive com incertezas regulatórias. O acompanhamento contínuo torna-se indispensável, já que ajustes futuros podem influenciar diretamente a competitividade empresarial e o posicionamento no mercado.

A crescente demanda por orientação especializada cria oportunidade concreta para ampliação do escopo de atuação, posicionando empresas como parceiras estratégicas na gestão tributária de clientes e investidores — movimento que agrega valor, fortalece vínculos e amplia possibilidades de receita.

Em mercados dinâmicos como o de Rio Preto, por exemplo, onde há diversidade operacional e constante movimentação, a capacidade de adaptação deixa de ser diferencial e passa a ser condição de permanência. Estruturas organizadas, com visão analítica e preparo para inovação, tendem a absorver mudanças e transformá-las em vantagem competitiva sustentável.

A reforma, portanto, não se limita à esfera fiscal. Redefine práticas, eleva o nível de exigência e impulsiona profissionalização. Nesse novo cenário, antecipação deixa de ser estratégia e passa a ser necessidade permanente, orientando decisões mais conscientes e alinhadas ao futuro do setor.

Thiago Ribeiro

Diretor-regional do SECOVI-SP em São José do Rio Preto.