VENDA MAIS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia distante, restrita às grandes empresas. Hoje, ela está ao alcance dos micro e pequenos negócios e pode se transformar em uma poderosa aliada para quem precisa vender mais, ganhar produtividade e fazer o negócio crescer.

Para o pequeno empreendedor, tempo é um dos recursos mais valiosos. E é justamente aí que a IA pode gerar um dos maiores impactos: ajudar a realizar, em minutos, tarefas que antes consumiam horas de trabalho.

Imagine ter um assistente disponível para ajudar a criar conteúdos, organizar ideias, escrever uma mensagem de saudação no WhatsApp, elaborar um e-mail, criar anúncios, elaborar uma proposta comercial ou desenvolver textos mais persuasivos para o site e as redes sociais. Com as ferramentas certas, isso já é uma realidade.

A inteligência artificial também pode apoiar o relacionamento com clientes, a prospecção e o processo de vendas. É possível criar abordagens personalizadas, desenvolver argumentos comerciais, utilizar gatilhos mentais com responsabilidade, identificar oportunidades e até simular diferentes perfis de clientes para preparar melhor uma negociação.

Outro grande potencial está na criação de conteúdo. Artes, legendas, roteiros de vídeos, campanhas promocionais e ideias para redes sociais podem ser desenvolvidos em poucos minutos. O empreendedor deixa de gastar tanto tempo começando do zero e passa a concentrar sua energia no que realmente importa: atender, vender e fazer o negócio acontecer.

Mas talvez o maior diferencial esteja em utilizar a IA não apenas para “fazer tarefas”, mas para pensar estrategicamente. Com ela, o empresário pode estruturar estratégias comerciais, identificar oportunidades, definir ações para atrair novos clientes, melhorar a conversão, criar campanhas e montar um plano de vendas com foco em aumentar faturamento.

E existe um ponto fundamental: não é preciso ser especialista em tecnologia para começar. As ferramentas estão cada vez mais simples, acessíveis e intuitivas. O segredo está em saber o que pedir, como fazer as perguntas certas e transformar as respostas da IA em ações práticas para o negócio.

A IA não substitui o empreendedor. Ela potencializa sua capacidade de realizar mais, em menos tempo.

Quer descobrir, na prática, como utilizar inteligência artificial no seu negócio?

No dia 1º de setembro, às 19h, o Sebrae São José do Rio Preto realiza um Workshop prático e totalmente gratuito de Vendas com Inteligência Artificial. A proposta é colocar a mão na massa e durante o workshop, os participantes já irão criar suas primeiras ações, estratégias e um plano de vendas para o próprio negócio utilizando inteligência artificial. Inscrições e informações pelo WhatsApp (17) 98185-4641.

Se a inteligência artificial pode fazer você ganhar tempo, produzir mais e vender melhor, talvez o melhor momento para começar seja agora.

Guilherme Mendes Thomaz

Analista de Negócios do Sebrae-SP