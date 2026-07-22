Venda de áreas

Como voluntária da Praça Magaly Tebar, do Residencial Ana Célia, há mais de 17 anos, e também de uma área verde com 120 mudas de árvores nativas e frutíferas, algumas já produzindo, e por ter plantado dezenas de árvores em prol do meio ambiente da nossa cidade, quero registrar neste espaço minha indignação e repúdio à intenção do governo de alienar a praça pública existente no Parque dos Pássaros.

Eu já estive nesta praça e atesto que, além de ser bonita e bem arborizada, ela estava limpa e bem cuidada. É um absurdo se desfazer de áreas como ela para sanar "rombos financeiros" oriundos de má gestão, por ocupantes de cargos políticos e desprovidos de conhecimento técnico. Sr. Luís Ortega, um dos cuidadores desta praça e que expôs o assunto na coluna do leitor, do dia 15, pág. 3.

Se precisar de ajuda para impedir que este descalabro ocorra, conte comigo e tenho certeza de que terá o apoio de todos os amigos do verde como: Edson Bertellini, que planta árvores na Avenida Philadelpho; Sisal, que planta árvores nos arredores dos Damhas; Paulo da AMA; Mariquinha, que cuida da Praça no Bosque da Felicidade; Mamede, que cuida da Praça no Jardim Ouro Verde; Fernanda Sansão, que faz parte do projeto "Muda que a cidade muda".

Citei apenas alguns dos meus conhecimentos, mas temos muitos voluntários que cuidam de praças e áreas em nossa cidade. Poderemos nos unir para impedir a destruição desta praça que pertence aos moradores.

Mirian L R Marim, Rio Preto

América FC

Com muita alegria, volto a esta coluna para falar do querido e glorioso América Futebol Clube. Um dos clubes mais tradicionais do futebol Paulista, que depois de anos sofrendo com péssimas administrações, conseguiu a classificação para a semifinal da Série B1 do Paulista.

Uma vitória eletrizante, de virada, sobre o time de José Bonifácio, fora de casa. Quero aqui enaltecer a todos os envolvidos e, parabenizando o presidente Marcos Vilela, o doutor João Faria, o Edinam e o técnico Kinho,quero parabenizar a todos, com grande ênfase aos jogadores, que estão sendo verdadeiros guerreiros. Vencemos mais uma batalha, e falta pouco para chegarmos ao acesso. Avante, América! Dá-lhe, Rubro!

Flávio Imamura, Rio Preto