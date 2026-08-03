Velha política

Nada muda no cenário de São José do Rio Preto. Continuamos sem perspectiva de progresso. As emendas não executadas no tempo prometido e sempre existe uma justificativa para tudo, enquanto a população, que busca seu sustento no comércio e nas poucas indústrias, continua esperando resultados.

No empreendedorismo, está cada vez mais difícil gerar emprego e renda. A elevada carga tributária, a inflação, a burocracia e a economia fazem o empresário desistir, sobre o risco iminente do fracasso.

A vacância dos imóveis, falta de zelo com a região central e nos bairros periféricos fazem repensar a coragem do empreendedor, que insiste em buscar protagonismo para gerar desenvolvimento por meio de sua ousadia.

Juros altos, carga tributária, custo elevado da mão de obra, consumo em baixa e perda do poder aquisitivo geram mais pobreza, menor desenvolvimento e maior dependência das políticas públicas. É triste ver uma população endividada, muitas famílias sem renda e dependentes de programas sociais.

Enquanto isso, a prefeitura deixa de cumprir promessas, entra em conflitos constantes com a população, aumentando a insegurança e fazendo crescer o desejo por uma renovação política.

Cadê o protagonismo de nossa cidade?

As narrativas giram em torno de emendas, novos empréstimos e projetos para novas despesas. Fica a dúvida: valeu a pena alterar a PGV com uso de IA e impor um reajuste de exatos 20% no IPTU?

A conta não fecha. As contas continuam em aberto, a população segue cada vez mais à deriva, endividada e descrente.

Qual é a sua opinião?

Falta dinheiro, gestão, projetos ou vamos recorrer às PPPs para resolver tudo?

Estou indignado com este caminho. Hoje parece que ou você apoia a administração ou passa a ser visto como alguém contrário ao desenvolvimento da cidade.

Quem ousa contribuir tecnicamente com uma secretaria se sente ameaçado, como se experiência e capacidade deixassem de ser critérios.

Muitas lideranças preferem preservar seus interesses. O contrário disso são projetos enviados à Câmara que geram conflitos, fortalecem as páginas de notícias e transformam o Legislativo em palco de confrontos, sem ouvir ninguém.

Ainda em tempos de Copa, frustraram-se as poucas alegrias diante do cenário político local. Pena que o projeto Smart Rio Preto pareça enxergar apenas a cidade por fora, sem compreender a realidade vivida por seus cidadãos e o retrocesso que muitos percebem.

Rogério Gardiano

Empresário e Executivo Comercial