VEGETAÇÃO SECA E INCÊNDIOS

Nesta época do ano, a redução das chuvas, aliada às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, faz com que a vegetação fique mais seca e altamente inflamável. Nessas condições, incêndios podem surgir com facilidade e se espalhar rapidamente, atingindo áreas urbanas e rurais, colocando em risco vidas, imóveis, lavouras e o meio ambiente. Diante desse cenário, a prevenção é a forma mais eficaz de evitar esse tipo de ocorrência.

O uso do fogo para limpeza de terrenos, quintais, lotes vagos ou áreas rurais é uma prática perigosa e proibida. Pequenos focos podem sair do controle em poucos minutos, alcançando residências, áreas de preservação e redes de energia elétrica. Além dos danos materiais, a fumaça compromete a visibilidade nas vias e afeta diretamente a saúde da população, sobretudo crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Além dos riscos à segurança e ao meio ambiente, essa conduta também gera consequências legais. A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê reclusão e multa para quem provoca incêndio em vegetação ou causa danos à saúde e à flora. Em situações de clima mais seco ou quando áreas sensíveis são atingidas, as penalidades podem ser aumentadas, além da aplicação de multas administrativas pelos órgãos competentes.

Outro ponto de atenção é o descarte inadequado de bitucas de cigarro, lixo e entulho. Uma simples ponta ainda acesa ou materiais expostos ao calor intenso podem dar início a incêndios em terrenos secos e áreas verdes. Manter os terrenos limpos é responsabilidade dos proprietários e uma medida essencial para reduzir riscos, proteger imóveis vizinhos e garantir a segurança da coletividade.

A denúncia responsável é uma importante aliada na prevenção. Ao identificar focos de incêndio, fumaça suspeita ou pessoas ateando fogo de forma irregular, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Polícia Militar pelo 190. A ação rápida pode evitar grandes prejuízos e salvar vidas. Prevenir incêndios em vegetação é um dever de todos.