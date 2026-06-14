Sobre a notícia "Adolescentes envolvidos em vandalismo no Terminal vão para a Fundação Casa", eu acredito na ressocialização em muitos casos. Acho que nem toda pessoa que comete um crime vai continuar cometendo erros para o resto da vida. Mas, quando se trata de um crime extremamente violento, como tirar a vida de alguém com um tiro na cabeça durante um assalto, eu tenho muita dificuldade em acreditar na recuperação dessa pessoa.

Para mim, não importa se é adolescente, adulto ou até mesmo uma criança: quando alguém é capaz de cometer um ato desse tipo, eu não consigo acreditar que exista recuperação. Essa é a minha visão, porque considero esse nível de violência algo muito difícil de compreender e aceitar.

Gleyse Cazarin, via Instagram

A melhor, não

Exaltam que esta será a maior Copa do Mundo da história. Pelo número de seleções, concordo. A melhor, não. Um pequeno exemplo foi dado pelos serviços de imigração e alfândega dos Estados Unidos (ICE e CBP).

O principal destaque da seleção iraquiana, Ayman Hussein, ficou detido por horas antes de ser liberado para seguir com a delegação. Além disso, teve seu aparelho celular inspecionado. Melhor sorte não teve o fotógrafo oficial da equipe, cuja entrada nos EUA foi negada.

As ameaças do ICE parecem estar se confirmando, afastando torcedores de países com grande número de imigrantes nos Estados Unidos. Soma-se a essa pressão o altíssimo preço dos ingressos para os estádios americanos.

A FIFA afirma que a Copa do Mundo de futebol é um congraçamento entre as seleções de todo o planeta. No entanto, não é isso que se vê.

Por fim, espero que Trump, como é do seu feitio, não queira embolsar a taça.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Aeroporto

Sobre a reportagem "Avanço do Mirassol na Libertadores faz Anac estender internacionalização do Aeroporto de Rio Preto", para mostrar que é capaz de manter o aeroporto em condições internacionais, Rio Preto deveria receber outros voos, além dos clubes da Libertadores.

Por exemplo, vai ter a Exposição de Rio Preto e tem julgamentos de raças no torneio leiteiro. Sempre vem povo do Paraguai, Colômbia pra ver e negociar embriões. Por que não faz parceria para os voos virem direto pra cá? A festa do peão de Barretos, a mesma coisa.

Thainã Ayalla, via Instagram