Vaidade x humildade

Como vereador por 20 anos, testemunhei o valor da vaidade. Não a vaidade exagerada ou pecaminosa, mas a vaidade normal da natureza humana, da qual é inerente. Vejo como rotineiras as sessões de homenagens, a concessão de títulos ou medalhas e a denominação de logradouros públicos. Se forem iniciativas justas e comedidas, pode-se escrever a história da cidade através delas.

Em contrapartida, a humildade é tratada como virtude. No Velho Testamento há um provérbio que diz: “O Senhor destruirá a casa do orgulhoso”. No Sermão da Montanha, Jesus afirma que “os humildes herdarão a terra”. O texto mais radical vem do Bhagavad Gita: “Humildade, modéstia... simplicidade... ausência de ego. O contrário é ignorância”.

Conversei com o ex-prefeito Lotf João Bassitt no dia da afixação de placa dando o seu nome ao Paço Municipal, o imponente prédio da Prefeitura na Avenida Alberto Andaló. Ele e Adail estavam distanciados, consequência de campanhas políticas virulentas. Alguns duvidavam da presença de Lotf ao evento, mas ele foi e o ato constituiu-se em um marco de justiça e bom senso. O ex-prefeito me confidenciou: “Estou aqui porque mereço”. Merecia mesmo, foi um dos melhores prefeitos que tivemos.

Há uma escola com meu nome. Num momento de delírio benevolente, quando decidi não me candidatar mais, o professor Manoel Antunes denominou a pequena e simpática unidade infantil do Jardim Bordon com meu nome. Confesso que, às vezes, vou lá e fico observando os alunos e professores deixarem o prédio. Passam por mim apressadamente, sem sequer me conhecerem. É um exercício de humildade e prova da ilusão que representam essas denominações.

Claro, há orgulho. Sinto-me lisonjeado. Parentes e amigos se referem à escola com respeito e admiração. Não raro, recebo pedidos de conhecidos que gostariam que seus filhos estudassem lá. Declino e não peço o favor porque sei que a escola pertence às crianças dos bairros adjacentes e há certo rigor no município quanto a essa regra. A escola pré-primária de Rio Preto já foi considerada uma das mais avançadas do país.

Há uma discussão sobre a colocação de nomes de pessoas vivas aos prédios ou logradouros públicos. A polêmica cabe e não há solução, a não ser que a lei discipline o assunto. Hoje, isso não é mais possível. Atualmente, o mais vaidoso dos governantes parece ser Trump. Consta que ele quer ser Nobel da Paz, mas suas últimas ações estão mais para ser o Senhor da Guerra.

Laerte Teixeira da Costa

Vice-presidente da UGT e ex-vereador em São José do Rio Preto.