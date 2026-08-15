Usuários da BR-153 merecem respeito e segurança

Inaceitável o descaso da concessionária para com a segurança de quem trafega pela rodovia BR-153, no trecho entre Nova Granada e a divisa com Minas Gerais. Usuários são expostos a risco de acidentes graves pelas péssimas condições da pista. Asfalto esfarelando, buracos, desníveis, falta de sinalização. Em dias de chuva, o risco fica ainda maior.

Esses problemas não ocorrem apenas na região de Rio Preto. Grande parte dos 321 km da rodovia em solo paulista também está precária e perigosa. É inadmissível que uma rodovia estratégica, eixo logístico essencial para o escoamento de cargas entre o norte e o sul do país, esteja condenada ao abandono, mesmo tendo praças de pedágios cuja arrecadação seria exatamente para a conservação da via.

A estrada que corta 22 cidades paulistas é o retrato sem retoques da má gestão desses recursos. A duplicação do trecho entre Rio Preto e Icém, iniciada pela concessionária, anda a passos lentos, enquanto o que sobrou da pista se deteriora rapidamente.

O Ministério Público Federal tomou providências para obrigar a Triunfo Transbrasiliana, que tem concessão até 2033, a realizar um plano emergencial para reestruturação da pista, preocupado com os riscos de graves acidentes nesse trecho. Em visita à região, o vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a defender uma nova licitação dessa concessão, com a retirada da atual concessionária.

O fato é que os usuários da BR-153 não podem esperar indefinidamente por melhorias, sabendo que a empresa que administra o trecho foi inúmeras vezes multada, e a punição não representou melhorias.

De minha parte, assumo o compromisso de ter como uma das minhas bandeiras a luta pela recuperação completa da via. Já tive lutas históricas e sei que a persistência é o caminho para conquistas como a Ponte Rodoferroviária, a duplicação da BR-153 no trecho urbano de Rio Preto, a duplicação da Euclides da Cunha, e agora a 3ª faixa e marginais na Washington Luís, entre outras.

É hora também de olharmos para novas alternativas de mobilidade. E uma delas é o Macroanel Metropolitano, para retirar da área urbana de Rio Preto o trânsito pesado dos caminhões de carga. É essencial a retomada do projeto que prevê a construção de 100 km de uma nova estrada duplicada, circundando nossa cidade. Esta é outra bandeira que pretendo assumir para melhorar a infraestrutura viária do Noroeste de São Paulo.

Edinho Araújo

Foi prefeito de São José do Rio Preto por 4 vezes,deputado estadual e federal, ministro de Portos e prefeito de Santa Fé do Sul.